「倍潔雅」母公司金盛世紙業前總座涉詐領獎金 檢調搜索10人

台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，兵分6路搜索及約談黃國泉（見圖）等10人，全案朝刑法背信、詐欺罪等方向偵辦。（資料照）

2021/01/25 17:15

〔記者錢利忠／台北報導〕出產「倍潔雅」等知名衛生紙品牌的金盛世紙業，驚傳時任總經理的黃國泉等內部人涉及詐領業績獎金，造成公司近3億元損害，台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，兵分6路搜索及約談黃國泉等10人，全案朝刑法背信、詐欺罪等方向偵辦。

檢方調查，印尼金光集團轄下亞洲漿紙公司，在台百分之百持股的金盛世，其時任總經理黃國泉、業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英、業務部經理黃弘仁等人，為了詐領業績獎金，涉嫌與代工廠商製造不實交易。

同案被告包括將原紙製成衛生紙成品的5家代工廠業者王俊中、楊綉菊、黃淑嬌、簡耀華、簡志仲等5人。

檢方調查，2012年至2017年間，金光集團下令子公司禁賣原紙，代工廠只能將原紙加工成衛生紙成品，黃國泉、林國洲、蘇文菁及任鳳英等4人，為了詐取原紙銷售的噸數績效，以詐領業績獎金296萬元，涉嫌製造代工廠訂購原紙的不實訂單。由於原紙價格與衛生紙價格不同，4人即涉嫌虛增衛生紙銷貨收入，造成金盛世損失2.6億元

檢方查出，蘇文菁及黃弘仁任職金盛世公司時，另曾簽競業禁止等保密協議，卻私設「菁弘公司」，還使用金盛世的資源及代工廠，經營菁弘公司的業務，造成金盛世於2016年4月至2017年12月間，損失營業收入1.05億元，此部分蘇、黃2人涉及詐欺、背信及業務登載不實等罪。

根據金盛世在人力銀行網站的徵才簡介，擠身全球十大紙業集團之一的APP亞洲漿紙（Asia Pulp & Paper，簡稱APP），於2009年在台成立「金盛世紙業」；該公司以多個品牌在台銷售家庭用紙，又以「緻柔」、「倍潔雅」、「唯潔雅」及「優活」等各式家庭用紙的品牌最廣為人知。

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