二二八關懷總會：中正紀念堂殺人兇手銅像應移除

中正紀念堂大廳的蔣介石銅像，過去頻遭獨派團體潑紅漆抗議。（資料照）

2021/01/25 18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中正紀念堂轉型方案尚未定案，文化部長李永得日前一席「抗議者立場稍趨向溫和，不主張拆館與拆銅像」，引發獨派團體蛋洗蔣介石銅像。台灣二二八關懷總會今日發表聲明強調，我們要求正義！應將殺人兇手的銅像移除，將廳堂改為「台灣國際威權政治研究中心暨博物館」，同時紀念400年來為台灣犧牲奉獻的先賢先烈。

台灣二二八關懷總會表示，1945年10月開始，蔣介石將台灣米糧、民生物資搶去中國打國共內戰，經濟開始蕭條；政府主管只能是中國外省人，政治實行差別統治。貪官污吏橫行，以日產名義搶奪台灣人財產；再加上不准台灣人講母語，民怨累積，終於爆發228事件。

總會指出，1949年4月實行「三七五減租」搶台灣人土地，同年6月15日頒布「四萬換一塊」搶台灣人金錢，長達38年戒嚴「白色恐怖」，造成數十萬台灣家庭家破人亡；直至二二八事件紀念基金會出版「二二八事件責任歸屬研究報告」，終於指出「蔣介石是228慘案的元凶」。

總會強調，自1987年以來，海內外的228受難者及家屬、關懷者結合，開始在台灣挑戰威權。這20年來，要求公布真相、究責元凶、移除銅像、兩蔣遺體落土為安等轉型正義工程，上書陳情總統府、行政院與各部會；街頭抗爭、潑油漆、丟雞蛋經常發生。台灣人民並不是「溫馴」。

總會並質疑，蔣介石靠著黨國槍桿，掠奪台灣人民的土地和金錢，是屠殺人民滿手血腥的兇手，到現在居然還繼續在「中正紀念堂」受國家憲兵的保護，接受不知兇手歷史的遊客膜拜！應將殺人兇手的銅像移除，將廳堂改為「台灣國際威權政治研究中心暨博物館」，同時紀念四百年來為台灣犧牲奉獻的先賢先烈。

總會提及，今年1月16日台灣教授協會和政治受難者聯合工作小組共同舉辦「轉型正義工程」研討會，就促轉會去年調查資料顯示，蔣介石介入政治案件高達3195筆，其中876人被判處死刑。

在「清除威權象徵」方面，研討會論文直指，1987年解嚴前夕台灣約有4500個蔣介石銅像，隨著2017年促轉條例公布與實行，仍有數百座沒有淸除。「中正紀念堂」的蔣介石銅像是全國最大一座，不移除就是卡在政府首長推動轉型正義的決心！

台灣二二八關懷總會強調，台灣歷史的真相，政府需要讓老中青各階層知道，屠殺2萬8千多台灣人的兇手偶像，沒有理由再佔據全國最大的廳堂。

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