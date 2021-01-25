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    首頁　>　臺北市

    緊急聯繫！指揮中心回溯追蹤 昨打578通電話尋人居家隔離

    指揮官陳時中說明，部桃專案回溯被匡列的人，由當地衛生局開立居家隔離單。（指揮中心提供）

    指揮官陳時中說明，部桃專案回溯被匡列的人，由當地衛生局開立居家隔離單。（指揮中心提供）

    2021/01/25 16:27

    〔記者簡惠茹／台北報導〕新北市長侯友宜稱尚未收到新北市被匡列名單，指揮官陳時中強調，沒有區分縣市，而是匡列後由當地衛生局開立居家隔離單。指揮中心也說明昨天已通知部桃住院病人回溯居家隔離的縣市分布，桃園市526個、新北14個，以及台北市6個。

    侯友宜稱未收到新北市被匡列名單 陳時中︰沒有區分縣市

    中央流行疫情指揮中心今天下午舉行記者會，針對新北市也有這波的匡列人數，新北市長侯友宜今天上午指出尚未收到新北市被匡列的名單，媒體詢問，各縣市給的資訊有落差嗎？

    陳時中表示，整體來說，作業流程是1922接受大家疑問並回答，本部支援的人，打電話出去通知調查陪病者和探病者，使用app讓大家減少接觸，有需要醫療的時候得到諮詢。

    陳時中說明，接下來被匡列的人，由當地衛生局開立居家隔離單，當地警政民政做兩件事情，警政幫忙協尋，民政會在關懷中心，政府裡面沒有分新北市、台北市等，而是依照什麼事情由哪個單位來做，居家隔離在哪裡就通知當地衛生局開立居家隔離單。桃園量能大，衛生單位送達速度會減緩，所以請警政單位一起來做。

    昨天已經緊急聯繫578人 桃園市526個 新北14個 台北市6個

    發言人莊人祥表示，昨天針對部桃住院病人有打578通電話，扣除高風險區12AB和10A，主要都在桃園市，共526個，新北14個，台北市6個，陪病者和同住家人還沒有縣市分布的統計。

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