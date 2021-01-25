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    學生考學測遭寵物鼠嚇壞 中山女高證實：已向大考中心反映

    中山女高的考生傳出考試期間遭老鼠爬上身，當場嚇得打滾尖叫。（圖擷自PTT）

    中山女高的考生傳出考試期間遭老鼠爬上身，當場嚇得打滾尖叫。（圖擷自PTT）

    2021/01/25 16:52

    〔記者蔡思培／台北報導〕110學測日前結束，但現在卻傳出有台北市中山女高考生在考試時，發現其他考生攜帶寵物鼠應考。中山女高表示，確實有接到相關消息，但由於發生的考生非中山女高，已向大考中心反映，大考中心尚正釐清中。

    有網友昨在Dcard貼文表示，學測期間有考生竟偷帶老鼠進教室，結果考試期間老鼠跑出書包外，並爬到一個女生身上，讓女考生坐在地上狂尖叫。有其他網友也留言說，自己的妹妹也在同個考場，當時現場的老師似乎沒有處理經驗，竟直接在考場討論處理方式，結果就這樣一路吵到考試結束。昨天也有網友表示，這位考生是中山女高的學生。

    中山女高今證實確有此事，上週五（22日）下午4點多有接獲一位學生家長打電話反映，孩子的考場有人帶寵物應考。校方表示，這位學生並非在中山女高考場考試，且校園在學測只是借場地，權責在大考中心。由於家長反映時考試時間已結束，中山女高因此建議家長就近向大考中心人員反映留紀錄。中山女高表示，事後校方也有與大考中心確認狀況，目前大考中心還在蒐集資訊。

    大考中心今天下午也表示，依照考試規則，考場關於可以攜帶入座或隨身攜帶的物品，都有相關嚴格規定，其中並不包含寵物鼠。大考中心也已連繫考分區與當時的監試人員，要釐清事發所有情況。

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