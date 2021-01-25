為約網友見面卯起來買點數儲金幣 2軍人落入色情詐騙陷阱

有軍人落入假援交真詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

2021/01/25 16:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕軍人成為詐騙集團眼中肥羊？中部一名李姓軍人，上週在交友軟體WeTouch認識暱稱「小琳」女子，雙方互加LINE聊天，當李男想相約見面時，對方卻稱要簽訂約會契約，先要存入一筆安定金，李男陸續匯出4700元美金（合台幣13萬多元）後，才驚覺遭詐。

警方調查，「小琳」隔天即邀李姓軍人吃飯，謊稱為防止仙人跳及爽約，雙方要簽訂一個約會合約，「小琳」並傳一個網址（www.beanlk.com） 要求李男先註冊，該系統隨即要求李男提供約會時間、身分證正反面及手機號碼等資訊，並稱約會需要繳納安定金，雙方互相儲值給對方帳戶，才能完成約會契約。

李男先存入200美金至對方指定帳戶，接到系統客服通知金額不足，又稱須雙方帳戶儲額相同，李男乾脆直接存入1800美金，又幫「小琳」帳戶從原本1000美金，補存入800美金，系統客服後又聲稱李男須支付60%的個人擔保金，方能將該系統帳戶金幣兌現領出，李男又陸續刷卡儲值2000多美金，卻一分錢也未能領出，當然也沒跟「小琳」見到面。

另有一名徐姓軍人，去年12月底時在交友軟體（J同志聊天約會）認識1名「交友加我line ly00」，雙方交換LINE帳號，對方聲稱有做精油按摩服務，還提供手機號碼給徐姓軍人，之後有另名男子聲稱要精油服務需先購買遊戲點數，徐男上週開始，連續至4間超商購買遊戲點數，並將點數序號及密碼翻拍傳給對方。

第一次先買了14張GASH點數計新台幣9萬5000元，後來對方恐嚇若不繼續購買點數及保證金，要騷擾徐男家人，徐男只好陸續到其他超商購買點數，前後共計購買34筆遊戲點數，遭詐騙近20萬元，後續徐男又收到對方傳來一些不雅驚悚照片，找朋友討論後才驚覺遇上詐騙。

刑事警察局呼籲，切莫過度依賴網路交友，也切勿聽信要求前往購買遊戲點數，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，請勿輕易點選輸入，如遇可疑為詐騙情況，請速撥打165反詐騙諮詢專線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法