吹哨者保護協會質疑包庇 司法院：調查沒底線、也沒上限

司法院曾於本月18日召開記者會，公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（資料照）

2021/01/25 16:10

〔記者張文川／台北報導〕司法院日前公布與富商翁茂鍾不當接觸的20位法官名單，將其中7位移送監察院，另13位因已逾懲處時效而不移付懲戒，臉書粉絲專頁「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」今指出，司法院疑放水包庇已退休的前最高法院庭長洪昌宏；對此，司法院回應表示，正全面調查中，將於4月20日之前對外統一說明，「沒有底線，也沒有上限」，若查證屬實，絕不寬貸。

吹哨者保護協會今在粉專貼文指出，根據監察院去年9月的調查報告，2004年6月23日一位律師曾在晶華酒店二樓鐵板燒宴請多位最高法院法官，洪昌宏也在宴請名單中；設宴律師當時正任「監委朱安雄家人詐領廢鋁罐補助、逃漏巨額稅款」案共同被告的辯護人，當時案件已上訴至三審，洪昌宏是該案合議庭法官，協會籲司法院徹查。

但，據了解，洪昌宏2004年全年都是高等法院法官，2005年才調至最高法院。

對此，司法院下午回應表示，部分媒體或社群指稱有法官尚有其他違失、甚至刑事不法，司法院已宣示全面調查所有曾與翁茂鍾、或其委任律師不當往來的法官，並於4月20日前對外統一說明，「沒有底線，也沒有上限」。

司法院強調，媒體或社群所指涉的事項，都是司法院全面調查的範圍，若查證屬實，屆時會公布說明，並由人審會審議決定懲處方式，絕不寬貸。

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