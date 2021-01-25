涉拉抬遠百股票 勞動基金操盤手游迺文續押禁見

勞動基金操盤手游迺文被控拉抬遠百股票，遭裁定繼續羈押禁見。（資料照）

2021/01/25 15:42

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦勞動基金炒作遠百案，在押勞動基金操盤手游迺文自去年11月28日遭羈押禁至今，由於2個月期限將屆，北檢上週聲請延押，北院並於今日上午提訊游到庭，稍早已裁定游繼續羈押禁見。

全案源於去年8月12日，游迺文利用身為權益證券科上司、勞動基金運用局國內投資組「組長」身分，繞過統一處理下單的交易室，親自致電券商主管，以有違依盤勢「分批、分量」買進的慣例，要求利用權益證券科所開立的證券帳戶，以高於市價的限價「24.75元」、「掛單一次買進」等方式買進遠百。所幸券商主管以四兩撥千斤技巧，要求游透過交易室下單，游才沒得逞。

至於游迺文涉嫌違規要求券商主管直接下單的異常行為，引發權益證券科職員警覺，除啟動內控機制、通報政風單位調查，也立即聯繫受理勞動基金證券帳號交易的證券商停止下單，勞金局直屬證券帳戶這才止血，最後買進遠百的交易日，停在去年8月13日；但受託代操的各家投信，仍持續下單至9月中旬。

去年11月27日，北檢訊後依違反貪污治罪條例之違背職務收受不正利益、財產來源不明及證券交易法之操縱股價等罪，將游迺文聲押禁見。

北院裁定指出，本案尚待檢方釐清共犯間犯意聯絡、行為分擔、收受之賄賂或不正利益之實際數額、財產來源，且游迺文無法交代918萬餘元的來源，以及依游每月僅10萬元收入，如何支付金額不低的信用卡卡費，另游所犯之罪最輕本刑10年以上，若經判決重刑可期，因此裁定羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法