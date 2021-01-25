「盧禮勇」違反居家檢疫未繳50萬罰鍰 手套口罩391組將被變賣

盧禮勇違反居家檢疫挨罰50萬元，因沒錢繳納，其所擁有手套口罩組商品被查封。（台北分署提供）

2021/01/25 15:42

〔記者溫于德／台北報導〕男子盧禮勇自香港入境後因違反居家檢疫挨罰50萬元，因其名下只有數千元可供執行，法務部行政執行署台北分署因而查封盧的所有手套口罩組商品，並將定期變賣，以彰顯遏止民眾恣意違反防疫規定的決心

據悉，盧禮勇去年3月9日從香港入境，當月14日以前還能聯繫上，但14日後就失聯；經民政單位及警方連日努力協尋，直到16日下午仍找不到他，依規定公布姓名後，警方同晚尋獲他。

台北分署指出，盧禮勇居家檢疫期間不但外出爬山，被警員尋獲後，又多次外出被查獲；新北市政府衛生局依法裁罰50萬元，並於去年5月間移送分署執行。

台北分署發現，盧禮勇名下僅有存款數千元可供執行，經全面清查盧的財產狀況，發現盧曾購買多組訂價300元的「超潑保暖觸控手套」及「可洗口罩（非醫療用的保款口罩）」等商品，並留在身邊，因此，上週四查封共計391組，另因盧自稱無資力繳納罰鍰，分署將定期變賣商品。

台北分署呼籲，民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照防疫規定，以共同防止疫情擴散，維護全民健康；此外，若遭裁罰又逾期拒不繳而遭移送，分署將迅速依法強制執行，以遏止違規行為，避免發生防疫破口。

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