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    首頁　>　臺北市

    陳時中︰部桃回溯居家隔離還有30人未聯繫到 由警政單位協尋

    桃醫群聚感染擴大回溯居家隔離人數，指揮官陳時中表示，到今天有30人尚未聯絡到，交給警政單位協尋。（指揮中心提供）

    桃醫群聚感染擴大回溯居家隔離人數，指揮官陳時中表示，到今天有30人尚未聯絡到，交給警政單位協尋。（指揮中心提供）

    2021/01/25 14:40

    〔記者簡惠茹／台北報導〕部立桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染事件後，昨天中央流行疫情指揮中心宣布擴大回溯居家隔離，指揮官陳時中表示，到今天有30人尚未聯絡到，交給警政單位協尋。

    中央流行疫情指揮中心昨天宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件，出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

    指揮官陳時中今天在記者會中表示，昨天公布後開始電訪通知，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，總計撥打578通電話，應該打的都打完了，30人沒有聯繫上，交給警政單位協尋，1922負擔非常重，昨天晚上緊急增加60人，到今天早上增加到213人，共接了1萬2千多通電話，呼籲民眾耐心等候。

    指揮中心表示，民眾進線1922主要反映的問題包括未收到人員通知詢問是否需居家隔離、確認本身是否需要自主健康管理、自主健康管理期間注意事項、自主健康管理自何時起計、居家隔離/自主健康管理期間安置問題、曾在1月6日之後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，是否需要自主健康管理等。

    此外，指揮中心指出，因防疫需要而至採檢院所接受COVID-19公費採檢者，指揮中心已補助採檢院所相關之採檢費和檢驗費，為進一步減輕民眾負擔，指揮中心將對於單純進行COVID-19公費採檢民眾，免收掛號費及診察費，針對免收COVID-19公費採檢掛號費及診察費之醫療機構，衛福部將研議相關獎勵措施。

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