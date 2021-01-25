Gogoro失竊 車主質疑自動熄火失效

gogoro遭竊。（記者鄭景議翻攝）

2021/01/25 14:43

〔記者鄭景議／台北報導〕有網友在臉書《爆料公社二社》po文表示，一名Gogoro車主23日將自己的車停在北市信義區光復南路巷弄內，昨天卻發現車子不見了，且經過監視器調閱及附近鄰居目擊，疑似是因為設定30秒會自動熄火的裝置失效，所幸警方昨天深夜將車尋回，將車還給車主。

據了解，Gogoro車輛停止後，只要將椅墊壓緊，約30秒後，車輛將會自動熄火，就算未熄火，有人將車騎走，車主只要發現失竊通報，遠端系統也會記錄，竊賊無法更換電池，所以偷走了也騎不了多久，因此Gogoro失竊率極低。

車主的友人在臉書貼文，表示這可能是全台第一起Gogoro竊案，車主事發後詢問鄰居，發現鄰居有目擊到車主離開車子兩小時後，車有亮過，車主報案調閱監視器後則發現，竊賊在附近一直使用手機，之後附近偷了頂安全帽，就把車騎走了，「難道是現在有什麼破解方式？」

所幸警方昨天傍晚在仁愛路、建國南路口尋獲失竊的機車，採證後讓車主領回，將持續追查竊嫌。

Gogoro則發聲明表示：根據車主描述應為車輛未熄火而遭他人騎走，「延遲 30 秒關機上鎖」這個功能是在車輛熄火之後才會作動。任何發動中的車輛，在未熄火、無人看管的情況下皆有可能被竊。

目前車主已向警方報案，客服接獲消息後也第一時間鎖定該車輛，竊賊未來將無法交換電池，我們亦會與警方合作協助辦案。提醒車主，車輛停妥後務必記得先熄火，才能確保車輛與財物的安全。

透過多重系統安全防護，只有 Gogoro 能在未熄火遭竊的特殊狀況下，可以保證竊賊沒辦法繼續使用，這也是到目前為止，我們的車輛遭竊風險極低的原因。

竊賊在附近一直使用手機，之後附近偷了頂安全帽，就把車騎走了。（記者鄭景議翻攝）

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