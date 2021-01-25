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    首頁　>　臺北市

    桃醫「綠區」染疫男子和確診家人 曾到大湳市場、全聯等地

    案889及其同住家人（案890）足跡，中央流行疫情指揮中心昨公布初步掌握相關個案曾與友人打桌球、吃飯，今日進一步說明曾到過桃園市大湳市場、全聯八德東勇店等地。（指揮中心提供）

    案889及其同住家人（案890）足跡，中央流行疫情指揮中心昨公布初步掌握相關個案曾與友人打桌球、吃飯，今日進一步說明曾到過桃園市大湳市場、全聯八德東勇店等地。（指揮中心提供）

    2021/01/25 14:22

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染昨再新增2例本土個案，為出院病患（案889）及其同住家人（案890），且該名患者原本住院區域被劃在相對安全的「綠區」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨公布，初步掌握相關個案曾與友人打桌球、吃飯，今日進一步說明曾到過桃園市大湳市場、全聯八德東勇店等地。

    案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日到桃醫住院，非武漢肺炎，因住院劃在相對安全的「綠區」，並未被採檢過，出院後被要求自主健康管理，但於16日至18日出疹，經就醫症狀改善，20日起則有發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，發現發燒即隔離採檢，結果確診，檢驗Ct值為18。

    案889住院期間由案890陪病，為本國籍60多歲女性，2人同住，曾於20日出現喉嚨痛，22日發燒，後續列為案889密切接觸者，經採檢後確診，檢驗Ct值為26。

    陳時中昨說明2人曾與友人打桌球、吃飯，今日公布1月19日到過桃園市八德區大湳市場、星上星港式飲茶，21日到全聯八德東勇店，22日到Moominlu Bakery，23日又到大湳市場，地點均在桃園市；若曾於相關時段出入相關地點，並於2月3日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡快就醫採檢。

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    案889及其同住家人（案890）足跡，中央流行疫情指揮中心昨公布初步掌握相關個案曾與友人打桌球、吃飯，今日進一步說明曾到過桃園市大湳市場、全聯八德東勇店等地。（指揮中心提供）

    案889及其同住家人（案890）足跡，中央流行疫情指揮中心昨公布初步掌握相關個案曾與友人打桌球、吃飯，今日進一步說明曾到過桃園市大湳市場、全聯八德東勇店等地。（指揮中心提供）

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