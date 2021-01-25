控夫與女友人Molly出軌求償500萬 何如芸淚訴：我連做人的尊嚴都沒有

藝人何如芸（黑衣者）指控丈夫王敏錡與其女友人Molly出軌，求償500萬元；何今天親自出庭。（記者溫于德攝）

2021/01/25 14:23

〔記者溫于德／台北報導〕知名女演員何如芸指控擔任「美侖飯店」董事的丈夫王敏錡，與其女友人Molly出軌，向台北地院遞狀對2人連帶求償500萬元。北院今二度開庭，何如芸親自出庭並淚訴：「Molly2016年成為公司美侖飯店（美侖飯店）員工，我竟不知道，她還跟我先生一同進出，我連做人的尊嚴都沒有」。

何如芸說，王敏錡與Molly被週刊拍到在一起，2人還相偕赴夏威夷、法國等地旅遊，更怪的是，先生起初否認認識Molly，後來不但變成朋友還成為員工；何也說自己是公司多年員工，卻不知道有Molly這號人物存在，另也並盼北院傳喚王敏錡與Molly到庭作證。

何如芸委任律師則主張，王敏錡與Molly一同出國次數頻繁，請求傳喚2人及同行友人到庭說明實際出國次數及地點。

王敏錡與Molly的律師解釋，王敏錡已說明與Molly都是團體出國，且出國目的都是洽談工作機會、執行業務等事宜，因此沒有傳喚2人到庭作證必要。

法官庭末確認雙方當庭攻防內容後，諭知3月25日再度開庭，屆時將確認調查證據範圍。

媒體庭後追問何如芸是否續打離婚官司？何如芸並未回應；當媒體繼續追問如何確認Molly並非公司員工？何強調Molly並非員工，一切待法院判決。

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