北市抽驗醃漬及脫水蔬果 酸菜、泡菜等5件不合格

衛生局抽驗發現泡菜不合格。（圖由北市衛生局提供）

2021/01/25 13:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局近期到便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞等食品，結果發現酸菜、泡菜等5件食品不合格。

衛生局這次共抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞食品共40件，檢驗項目包括防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等項目。結果發現「酸菜」及「酸菜葉」各1件檢出漂白劑二氧化硫超標，「泡菜」及「黃金桔」各1件檢出防腐劑苯甲酸超標，「酸菜」1件檢出防腐劑苯甲酸及漂白劑二氧化硫超標。衛生局已要求業者將不合格產品下架，經查證屬實可依違反食品安全衛生管理法，開罰製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

防腐劑苯甲酸又稱「安息香酸」，是一種常用食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，但吃入過量苯甲酸，可能引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀。漂白劑亞硫酸鹽（用量以二氧化硫殘留量計）若吃下過量，更可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。

衛生局提醒消費者，選購醃漬、脫水產品儘量選接近食物原色的產品，避免顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻異味之產品。調理前建議用流動的水清洗，烹煮時要打開鍋蓋使二氧化硫揮發溢散，以減少食鹽或食品添加物殘留。

衛生局抽驗不合格的酸菜。（圖由北市衛生局提供）

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