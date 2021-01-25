新北蘆洲越堤道2機車相撞 女騎士傷重不治

新北市蘆洲區2號越堤道，今天上午8點發生一起2台機車相撞的事故。（記者鄭景議翻攝）

2021/01/25 13:33

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市蘆洲區2號越堤道，今天上午8點發生一起2台機車相撞的事故，其中男騎士輕傷，但女騎士傷重送醫急救後不幸仍宣告不治，案發原因還有待警方釐清。

警方表示，到場後先通知消防隊對傷者進行救護，並啟動現場交通管制，其中女騎士送醫後傷重不治，酒測值待查；另一名男騎士則輕傷表示不用送醫，酒測值為0。

蘆洲警呼籲，行車注意安全，遇有路口時停、看、聽，減速慢行，平安才是回家唯一的路。

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