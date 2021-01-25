為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    宏都拉斯疫情升溫 我駐館再增2例確診

    我駐宏都拉斯大使館自今年起已出現4例確診，22日全館再次進行PCR檢測後，再新增2名館員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。不過先前有一例確診陽轉陰。駐館暫停對外開放。（翻攝自宏都拉斯大使館網站）

    我駐宏都拉斯大使館自今年起已出現4例確診，22日全館再次進行PCR檢測後，再新增2名館員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。不過先前有一例確診陽轉陰。駐館暫停對外開放。（翻攝自宏都拉斯大使館網站）

    2021/01/25 13:29

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐宏都拉斯大使館自今年起已出現4例確診，22日全館再次進行PCR檢測後，再新增2名館員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。不過外交部同時說明，先前確診案例中有1人轉為陰性，此次新增案例則持續在家隔離。駐館並已自8日起暫停開放。

    我國駐宏都拉斯大使館自今年元月起因先後有3名館員及1位派訓生確診，外交部表示，全體館員22日再次進行PCR檢測，結果再增2人確診。

    不過外交部同時說明，前次確診的3名館員已有1人轉為陰性，另2人仍為陽性，派訓人員則尚待承訓單位再次採檢。此次新增的2人是在居家檢疫期間確診，每日體溫紀錄正常，也無明顯呼吸道症狀，目前持續在家隔離。

    外交部說，宏都拉斯近來疫情持續升溫，已請駐館以最嚴格標準檢視目前所採的防疫措施，提醒駐館人員務必落實自主健康管理並逐日回報身體健康狀況。外交部也隨時與駐館保持密切聯繫，提供各種必要的協助與支援。

    駐宏都拉斯大使館自1月8日起已暫停對外開放，人員全面改採居家辦公。領務服務調整為預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱hnd@mofa.gov.tw，並同步確認及預約送件時間。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》我駐宏都拉斯使館確診+1 今年來已4例
    2021/01/19 17:55

    武漢肺炎》我駐宏都拉斯使館確診+1 今年來已4例
    宏都拉斯駐館1月以來第3人確診 使館關閉至22日
    2021/01/18 11:34

    宏都拉斯駐館1月以來第3人確診 使館關閉至22日

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    我駐巴拉圭大使館第2例確診！ 接觸者採檢、即起遠距辦公
    2020/12/21 17:51

    我駐巴拉圭大使館第2例確診！ 接觸者採檢、即起遠距辦公
    我派訓巴拉圭1人員確診 接觸者將採檢
    2020/12/07 15:35

    我派訓巴拉圭1人員確診 接觸者將採檢
    臺北市今日熱門
    周玉蔻指案856為武肺主治醫師 陳時中否認
    2021/01/18 14:47

    周玉蔻指案856為武肺主治醫師 陳時中否認 影片

    北市最大花海 粉色系大波斯菊盛開7成
    2021/01/18 14:55

    北市最大花海 粉色系大波斯菊盛開7成

    北部醫院群聚擴大 陳時中口誤後決定公布是「部立桃園醫院」
    2021/01/18 15:04

    北部醫院群聚擴大 陳時中口誤後決定公布是「部立桃園醫院」 影片

    超惡劣詐團假冒中國公安詐旅日台人 2個月得手600萬
    2021/01/18 15:23

    超惡劣詐團假冒中國公安詐旅日台人 2個月得手600萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播