宏都拉斯疫情升溫 我駐館再增2例確診

我駐宏都拉斯大使館自今年起已出現4例確診，22日全館再次進行PCR檢測後，再新增2名館員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。不過先前有一例確診陽轉陰。駐館暫停對外開放。（翻攝自宏都拉斯大使館網站）

2021/01/25 13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐宏都拉斯大使館自今年起已出現4例確診，22日全館再次進行PCR檢測後，再新增2名館員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。不過外交部同時說明，先前確診案例中有1人轉為陰性，此次新增案例則持續在家隔離。駐館並已自8日起暫停開放。

我國駐宏都拉斯大使館自今年元月起因先後有3名館員及1位派訓生確診，外交部表示，全體館員22日再次進行PCR檢測，結果再增2人確診。

不過外交部同時說明，前次確診的3名館員已有1人轉為陰性，另2人仍為陽性，派訓人員則尚待承訓單位再次採檢。此次新增的2人是在居家檢疫期間確診，每日體溫紀錄正常，也無明顯呼吸道症狀，目前持續在家隔離。

外交部說，宏都拉斯近來疫情持續升溫，已請駐館以最嚴格標準檢視目前所採的防疫措施，提醒駐館人員務必落實自主健康管理並逐日回報身體健康狀況。外交部也隨時與駐館保持密切聯繫，提供各種必要的協助與支援。

駐宏都拉斯大使館自1月8日起已暫停對外開放，人員全面改採居家辦公。領務服務調整為預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱hnd@mofa.gov.tw，並同步確認及預約送件時間。

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