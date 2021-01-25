驚險！ 滑板男溜下坡 撞上公車差點遭輾

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謝姓男子溜滑板遭公車撞。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕新北市淡水區昨日下午發生一起交通意外，25歲的謝姓男子在中正路建設街口溜滑板，下坡轉彎時沒有注意到迎面而來的公車，遭公車擦撞，所幸公車即時煞車，沒有將謝男輾過。
警方到場後，將謝男送醫，謝男左手、腳骨裂，多處挫傷，送醫後無大礙，警方對雙方進行酒測，酒測值皆為0，警方表示，道路上違規使用人力滑板，涉嫌違反據道路交通管理處罰條例78條1項4款，依法開罰300元。
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