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    首頁　>　臺北市

    桃醫擴大匡列5000人居家隔離 黃珊珊：北市可協助100多間房

    台北市副市長黃珊珊25日出席「柯文哲就職6週年系列記者會—防疫與轉型記者會」，說明市政建設成果，並展示市集精進各項具體成效。（記者方賓照攝）

    台北市副市長黃珊珊25日出席「柯文哲就職6週年系列記者會—防疫與轉型記者會」，說明市政建設成果，並展示市集精進各項具體成效。（記者方賓照攝）

    2021/01/25 12:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中央疫情指揮中心昨晚針對桃醫感染擴大匡列5000多人居家隔離，台北市副市長黃珊珊今表示，北市目前防疫旅館約100家、7000多間房，近期入住高峰達6000多人，但北市保留50間房的彈性調度額度，若中央有需要，可協助提供100多間房；黃珊珊也提到，相信中央的疫情判斷，當前大家應團結一致，不要互相指責。

    因應桃醫院內感染擴大匡列，黃珊珊說，防疫旅館近兩日入住人數會達最高峰6000多人，但因房間數有再增列，加上許多返鄉過節台商退訂，目前北市只要保留50間房做為調度配額，目前為止尚有許多空缺，若中央有需要，可協助提供1、200間房。

    黃珊珊提到，中央一次隔離5000多人，對整體防疫量能為不小負擔，但北市曾有同一時間居家隔離者達萬人的經驗，要因應也非完全困難，若其他縣市無足夠量能，可協調互相支援。

    隨疫情增溫、春節將至，黃珊珊指出，目前維持中央訂定的秋冬專案，八大場所強制戴口罩、公有場館實名制，若北市出現第一例本土案例，就會暫緩、延期或取消地方活動，但尚在等中央資訊才會採取下一步動作。

    而外界質疑中央擴大匡列動作太慢，黃珊珊認為，相信中央在做判斷時，應是考量到昨日新增不明感染源，有相關疑慮才會採此做法，但決策之間，相信沒有人願意拖延，雖然外界會擔心因應太慢，但其實從去年到現在疫情仍控制得不錯，大家應團結一致，勿互相指責。

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    台北市副市長黃珊珊25日出席「柯文哲就職6週年系列記者會—防疫與轉型記者會」，說明市政建設成果，並展示市集精進各項具體成效。（記者方賓照攝）

    台北市副市長黃珊珊25日出席「柯文哲就職6週年系列記者會—防疫與轉型記者會」，說明市政建設成果，並展示市集精進各項具體成效。（記者方賓照攝）

    台北市副市長黃珊珊（中）今召開記者會，說明北市府的防疫及無現金支付推動成果。（記者鄭名翔攝）

    台北市副市長黃珊珊（中）今召開記者會，說明北市府的防疫及無現金支付推動成果。（記者鄭名翔攝）

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