春節前盤點 農委會：蔬菜回穩、漁產親民、豬價合理範圍波動

農委會盤點今年春節前農漁畜產品供應情形，今天舉行記者會說明。（記者簡惠茹攝）

2021/01/25 12:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會盤點過年前3週農漁畜產品供應情形，農委會主委陳吉仲表示，過年前農漁畜產品供應充足，寒流過去後蔬菜價格已回穩，漁產價格則相當親民，毛豬價格每公斤70多元屬於合理波動範圍。

農委會盤點今年春節前農漁畜產品供應情形，今天舉行記者會說明，農委會主委陳吉仲表示，以今年春節前3週供應量，與過去5年同期平均供應量比較，今年過年前農漁畜產品供應非常充足，價格部分因為寒流影響減少，北農批發蔬菜價格每公斤30多元，漁產品白鯧金鯧價格也很親民，毛豬價格每公斤70多元屬於過年期間合理波動範圍，整體來說由於農漁畜生產正常、供應量充足，供需幅度波動在5%以下。

蔬菜供應部分，陳吉仲表示，所有蔬菜可以提供7萬7千多公噸，高麗菜占最大宗38808公噸、長年菜7773公噸，寒流已經過去，蔬菜供應無虞，跟過去同期數量微幅減少，但是絕對滿足家庭所需。

陳吉仲指出，今年水果因為雨水少特別甜，棗子和柑橘類都很甜，今年水果總供應量為44544公噸，棗子總供應量比往年略多，桶柑椪柑茂谷柑供應充足，同時大量外銷都國外華人地區；花卉跟往年數量也差不多，共1347萬千打。

過年一定會買的漁產品，陳吉仲表示，盤點共7200公噸，比過去5年同期的7044公噸還多，水產品價格非常親民，可以多加購買，白鯧將近40公噸、白蝦有73萬公噸，水產品供應年年有餘，希望消費者大力購買。

雞肉和雞蛋部分，陳吉仲指出，白肉雞有1590萬隻，拜拜的雞肉絕對供應沒問題，雞蛋每天蛋雞場生產雞蛋數超過2萬3千顆，轉換成每箱200顆的話，共有255萬箱雞蛋，節前供應給消費者沒有問題。

針對毛豬供需和價格，陳吉仲表示，節前現在每天供應超過2萬5千多頭，甚至2萬6千頭，節前73萬頭，比往年63萬頭還多，全球穀物價格上漲，玉米上漲，黃豆也再上漲，農民生產毛豬成本也跟著上漲，價格水準跟過去5年或10年的過年期間很接近，過年農漁畜產品是亞洲甚至全世界最穩定的國家，過年期間歡迎消費者大量購買。

台北農產運銷公司總經理翁震炘表示，下週起會進入採買旺季，北農蔬菜水果供應下週起會增加2倍，11日除夕，原本8號休市往前挪到5號，從6號開始5天會加強作業，讓消費者買到充足的量，交通管制也會請台北市政府協助。

因應疫情，翁震炘指出，市場人流很大，出入口加強防疫作為，量體溫和酒精消毒都會進行，給消費大眾安全消費空間，北農也有電商平台，有各種蔬菜箱和水果禮盒，不用到市場人擠人，可以直接在電商平台點選購物。

近日受到關注的毛豬價格，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，年節前3週從63萬提高到73萬，絕對可以滿足國內需求，從去年11月底到現在，由於對於進口豬的疑慮，家庭、團膳和加工業者都多多使用國產豬肉，毛豬價格從去年底開始逐步上揚，但是價格都還在歷史區間。

楊杰指出，了解豬肉零售價格後發現，依照不同部位，每台斤從110到140元上下，豬肉批發價5、60元到70多元的時候，零售價格漲跌幅都在每台斤3到5元，零售市場的單價變動不大。

台北漁產股份有限公司副總經理王維偉表示，今年漁產價格沒有很大的波動，過年前價格波動幅度依照往年經驗大概在10%到15%，1台斤規格的白鯧，一條價格大約是600到650元。

北農推出水果禮盒可在電商平台採購。（記者簡惠茹攝）

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