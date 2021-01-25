北市3站6處列空品維護區 2月起發現違規車輛直接罰

稽查人員至空品維護區管制範圍內調查管制車輛是否符合規定。（圖由北市環保局提供）

2021/01/25 12:28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府轉運站、台北101大樓等台北市3轉運站、6觀光景點今年元旦起被列為「空氣品質維護區」，區域將管制未完成定檢的機車，或未取得優級自主管理標章的柴油車。台北市環保局表示，1月勸導期截至24日，已發現超過2000台違規車輛，2月起違規將直接開罰。

台北市「空氣品質維護區」包括市府轉運站、台北轉運站、南港轉運站等3處交通轉運站；以及陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等6處觀光景點。柴油大客貨及小貨車開入空氣品質維護區管制範圍，要先取得優級自主管理標章，機車騎入空氣品質維護區，也要完成當年度排氣檢驗。現在維護區出入口與路段都設有告示牌，區域也導入智慧型車輛辨識系統取締違規。

台北市這3站6處雖在元旦列為「空氣品質維護區」，但1月屬於宣導期，違規不開罰。環保局統計，1月1日至1月24日，已稽查11萬5993輛車，勸導違規車輛數達2207輛，其中近9成是柴油車，違規勸導比率約2%。環保局提醒，2月起車輛違規將直接開罰，機車首次違規會罰500元罰鍰、柴油小貨車及柴油大客貨車首次違規會分別罰1000元、2000元罰鍰，並要在14天內完成改善。

環保局空污噪音防制科科長楊梅華表示，台北市車輛密度是全國平均值的10倍，而且又是全國政經、商業與觀光中心，每年都吸引數千萬人次造訪、觀光。納入「空氣品質維護區」的3座轉運站與6處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出。環保局也呼籲車主，要養成車輛保養維護的好習慣，並主動至排氣檢驗站完成檢驗。

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