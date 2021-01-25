「希望怪伯伯被關久一點」色男狎好友的8歲女兒 確定要關4年

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2021/01/25 12:23

〔記者張文川／台北報導〕高雄市鄭姓男子，3年前帶著好友的8歲女兒到游泳池學游泳，竟將她帶進男更衣室，2度強行以下體磨蹭女童臀部，女童事後自責不已，在作業簿造句「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」，並透過母親遞紙條「希望怪伯伯能被關久一點」；法院一審判鄭男5年，二審鄭賠償90萬元和解，改判4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，50餘歲已婚鄭男從事水電業，與被害女童的父母有20多年交情，女童叫她「阿忠叔叔」，把鄭男當作大玩偶，相當親暱。2018年5月，鄭男聲稱要教女童游泳，女童父母不疑有他，還特地幫她買新泳衣，由鄭男單獨開車載她前往。

不料，鄭男在車上就要求女童在車後座脫光衣服、試穿新泳衣；到達游泳池前，先繞道載到他閒置的套房空屋，躺在床上，騙女童脫光衣褲，女童感到不舒服，躲進衣廚及浴室閃避，但鄭男仍將她強行抱上床，褪去褲子從背後環抱、以下體磨蹭她臀部，一逞性慾才去游泳。

游泳結束之後，鄭男又將女童帶到男更衣室，誆稱要幫她洗澡，卻撫摸女童的胸部和私處，再次以下體磨蹭她背、臀。女童事後不知如何是好，不敢聲張，老師發現她在校內廁間哭泣，哭到發抖，情緒異常，通報家長，家長報警。鄭男到案後不認罪，堅稱去套房只是去打掃、倒垃圾，在游池男更衣室也只有幫她洗澡，洗頭時「管子碰到她屁股」。

一審審理時，學校老師作證稱被害女童哭到歇斯底里喘不過氣，還在作業簿的照樣造句中，寫道「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」；合議認定女童控詞前後一致，認定鄭男狡辯，依對未滿14歲之人強制猥褻罪，重判5年。

二審時，鄭男改口承認犯行，願受法律制裁，賠償90萬元與女童家長達成和解，但女童父母開庭仍認為，難以感受到鄭男的誠摯歉意，女童母親並向法官遞交女兒的親筆手寫紙條「希望怪伯伯能被關久一點」，不希望法院輕判。二審考量認罪、賠償的犯後態度，仍改判4年有期徒刑。鄭男認為判太重，上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞，鄭男須入獄。

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