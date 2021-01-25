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    受刑人向監委視訊陳情 陳菊：73年來首案、獄政史創舉

    監察院長陳菊（中）、監察院秘書長朱富美（左）、監察院監察業務處處長王增華（右）共同出席受刑人視訊陳情記者會。（記者謝君臨攝）

    監察院長陳菊（中）、監察院秘書長朱富美（左）、監察院監察業務處處長王增華（右）共同出席受刑人視訊陳情記者會。（記者謝君臨攝）

    2021/01/25 12:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕監察院將於本月27日，由值班監委受理監察史上第一件監所受刑人視訊陳情案件；監察院長陳菊表示，這是「監察法」施行73年以來的第一案，也是我國獄政史上的創舉；受刑人在人權保障上是較薄弱的一環，但各項國際人權公約都指出，不能因此減損他們被合理公平對待的權利，這是普世最基本的原則。

    監察院今針對「受刑人視訊陳情」一事舉行記者會；陳菊指出，去年8月1日第六屆監委就任，國家人權委員會也同步成立，至今已近半年，這段時間收到539件從監所受刑人寄來的陳情信，平均每個月收到107多件，是過去的兩倍之多。

    陳菊強調，監院作為國家最高人權機關，保障受刑人陳情的權利責無旁貸，目前受刑人只能用書面陳情，不太可能見到監委，透過視訊陳情，可以做到讓監獄受刑人和一般民眾一樣，可以當面向監委訴說其處境、心情與心聲。

    陳菊說，非常感謝法務部長蔡清祥，還有矯正署的支持，願意共襄盛舉，讓院部之間攜手合作，共同為了保障人權付諸實際行動，接下來院部之間，將就怎麼篩選陳情案件，研商受理基準，院部之間隨時進行滾動式檢討。

    監院秘書長朱富美表示，首案陳情人被判無期徒刑定讞，先前已多次來信，主要是陳情法院判決不公，未依法進行交互詰問程序，以及未讓他和證人對質。本案在監院積極函查追蹤下，最高檢察署已為陳情人提起非常上訴，案件正在最高法院審理中。日前，陳情人再次來信，因此與法務部通力合作，安排視訊陳情。

    監院自去年12月起創設視訊陳情，已有花蓮、澎湖、雲林等地的陳情人透過視訊，向監委陳情。本月27日將移師新竹，受理監察史上第一件受刑人視訊陳情案件，使行動及通信自由被剝奪的受刑人得以經由視訊方式，向監委當面陳情。

    陳菊表示，監院向來秉持陳情零距離、溝通無障礙，想盡方法為不同處境的陳情人，結合科技，創造更友善、便利的陳情管道，希冀監院同仁，時刻為保障人權努力。爾後，將研議架設專線，受理視訊陳情。此項院部攜手的合作模式，共同為保障人權而付諸行動，也為監察史及獄政史寫下新頁。

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