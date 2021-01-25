馬英九被指和平封院元兇 馬辦駁：都是中央下令地方執行

2003年，時任台北市長的前總統馬英九被指是SARS疫情期間和平醫院封院元兇，馬前總統辦公室今表示，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都是由「中央下令，地方執行」。（資料照）

2021/01/25 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕2003年，時任台北市長的前總統馬英九被指是SARS疫情期間和平醫院封院元兇，馬前總統辦公室今表示，每當外界討論過去的防疫經驗時，就屢屢有人拿「和平封院」轉移焦點，事實是，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都是由「中央下令，地方執行」。如今防疫當頭，呼籲各界尊重專業，配合中央流行疫情指揮中心齊心防疫，勿再以此噴政治口水、以訛傳訛，誤導大眾的防疫認知。

馬辦指出，2003年4月間，和平醫院爆發院內感染，情況危急，台北市政府於4月24日晨間會議時討論到將對和平醫院採取管制措施。而會議結束後，市府即收到時任行政院衛生署長涂醒哲發來的最速件公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。24日上午，行政院並邀集衛生署及北市府召開緊急會議，會中達成暫時關閉和平醫院的共識，並由時任行政院副院長林信義、涂醒哲、台北市副市長歐晉德在行政院召開記者會，共同宣布台北市和平醫院封院。

馬辦表示，「中央下令，地方執行」，就是當時的決策過程。如同現在由中央流行疫情指揮中心負責新冠肺炎防疫決策，SARS時，中央也在衛生署成立疫情因應小組，和平封院這種重大決策，並非地方政府就可單獨決定。

馬辦指出，和平封院後，確實有效控制疫情外散，行政院、北市府及防疫專家們，也都盡最大的努力降低院內損害。和平封院雖然達到管制疫情的效果，但不可否認，對相關當事人也造成心理創傷。防疫很少有完美對策，總是在困難當中取捨，如同此次部立桃園醫院的防疫管制措施，也是不斷調整，以求盡善。

馬辦表示，SARS的經驗與教訓，為台灣的感染防治帶來很大的進步；有了和平封院的經驗，之後的全面或局部封院，也都能有更周全的配套，減少恐慌狀況。過往的防疫經驗當然可以檢討，但必須基於事實，才能有助改正缺失。18年前的SARS讓台灣付出重大代價，也換得珍貴經驗，這些經驗都應化做現今防疫的助力，而不是無謂的政治口水，更不能成為少數無良政客藉機政治操作的血饅頭。

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