玉山、飛鼠還活著！研究團隊證實已收到訊號

中央大學太空科學研究所團隊今早進行首次通聯測試準備。（中央大學太空科學研究所臉書粉專）

2021/01/25 11:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕由台灣產學界團隊自主研製的立方衛星玉山（1.5U）、飛鼠（3U）衛星，昨夜成功在美國發射升空，預定今天上午進行首次通聯測試。稍早2枚衛星的研究團隊皆分別證實，已經收到訊號，證明衛星仍然活著，會持續觀察。

玉山、飛鼠上太空好事多磨，歷經數次延期，昨天終於搭乘著SpaceX Falcon-9獵鷹九號火箭於美國佛州卡納維爾角空軍基地發射升空，進入高度約525公里的衛星軌道，傾角約97.5度，以圓形太陽同步軌道繞行地球，今天上午10點進行首次通聯。

研製出「飛鼠衛星」的中央大學太空科學研究所團隊，上午8時許進行首次通聯準備。中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥證實，海外業餘無線電台已經收到與飛鼠衛星相符的訊號、頻率、週期、時間，代表飛鼠衛星還活著，目前可說這次發射任務宣告成功。

玉山衛星團隊成員之一，海洋大學運輸管理系副教授高聖龍也表示，已經成功收到玉山衛星訊號，代表衛星還活著，也代表這次計畫已經達成目標，不過後續還會需要觀察與調整，包括衛星姿態、充電狀態等等。

高聖龍說，未來目標再發射32至36枚衛星，組成星鏈，就能24小時收到全球各地的通訊。這次玉山衛星零組件、廠商全數來自國內，製作費大約400多萬，發射費15萬及過程所有檢測，都由國家太空中心協助，未來形成整個產業鏈，費用會更節省。

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