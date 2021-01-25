北市抽驗年節食品 7件「竹笙」不合格

衛生局抽驗年節食品，7件竹笙不合格。（北市衛生局提供）

2021/01/25 11:34

〔記者蔡思培／台北報導〕春節將至，台北市衛生局在農曆年前到賣場、傳統市場、餐廳、食品行抽驗年節食品，共抽驗蔬果、金針、堅果加工品等計185件，結果竹笙、青江菜、長年菜等12件食品都驗出農藥殘留。

衛生局這次共抽驗185件年節食品，針對防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、21項乙型受體素類、大腸桿菌、大腸桿菌群、重金屬等檢驗，結果發現12件不符規定。不合格產品中，有7件「竹笙」分別檢出1至5項殘留農藥、1件「花椒」檢出13項殘留農藥、1件「青江菜」檢出2項殘留農藥、1件「刈菜（長年菜）」及1件「黑木耳」各檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。

衛生局已通知販售商及進貨端業者將違規商品下架，若經追查產品來源為外縣市，也已請所轄縣市衛生局辦理。由於這次進口竹笙抽驗不合格率高於50%，衛生局也函報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」的商品，已經違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若業者無法交代來源，還可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局這次也執行54件包裝食品的標示檢查，其中1件糖果產品不符合規定，產品雖檢出食品添加物，外包裝卻沒有標示，衛生局依法處責任廠商4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

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