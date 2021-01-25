搶搭500防疫保單末班車 台產營業據點擠滿排隊民眾

台灣產物保險推出一張保費只要500元的防疫保單，近日桃園醫院疫情擴大引發一波搶保潮，隨著保單將於今日下午停止受理，今上午台產相關據點又傳出搶搭末班車的民眾大排長龍。（圖擷自PTT）

2021/01/25 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，保險業者紛紛推出防疫保單，台灣產物保險去年底更推出一張保費只要500元的防疫保單，不過因近日桃園醫院疫情擴大，也引發一波搶保潮，隨著保單將於今日下午停止受理，今上午台產相關據點又傳出搶搭末班車的民眾大排長龍，網友們也對此議論紛紛。

民眾搶買業務員忙壞 自行喊停

台灣產物保險去年底推出一張防疫保單，保費只要500元，若收到隔離或檢疫通知書，「免確診」就可理賠10萬元。但因近日桃園醫院爆出群聚感染，這張保單也意外引發民眾搶買潮，甚至遠超過該公司行政作業負荷量，該公司近日也宣布將於今（25日）下午5點停止防疫保單受理。

有PTT網友今上午陸續在八卦板PO文指出，位於館前路的台產服務據點，一早還不到8點就排滿大批人潮，從服務據點門口延伸到位於許昌街的連鎖店光南大批發都擠滿了想搶保的民眾。對此情況網友也紛紛留言表示「業務員崩潰」、「一邊群聚一邊買保險，有夠諷刺的畫面」、「活30幾年第一次看到排隊買保單」、「如果大爆發 台產會不會破產」、「櫃員眼神死」、「光南？？這是要排到幾時」。不過也有網友留言詢問「如果要幫家人保，有需要準備委託書之類的東西嗎？」對此則有網友回應稱「台產的人在路邊發單，剛剛問他，幫人送件不用委託書」、「剛剛台產的人在說，現場有很多窗口，付現轉帳都可以」等。

昨日也有媒體消息指出，上週台產宣布停售截止日後，太多民眾想搶搭末班車，週末各銷售通路都忙翻天，從未遇過的銷售熱度，也讓一些業務員自己喊停，甚至在LINE名稱上加註「佛心防疫，不再受理」，以免處理不完的情況發生。

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台灣產物保險推出一張保費只要500元的防疫保單，近日桃園醫院疫情擴大引發一波搶保潮，隨著保單將於今日下午停止受理，今上午台產相關據點又傳出搶搭末班車的民眾大排長龍。（圖擷自PTT）

今上午台產相關據點又傳出搶搭末班車的民眾大排長龍，網友們也對此議論紛紛。（圖擷自PTT）

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