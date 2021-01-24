少年被擄要拿30萬才放人 機智老媽單槍匹馬神救援

林等8嫌被送辦。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/24 19:51

〔記者王冠仁／台北報導〕15歲少年阿強（化名）介紹朋友去20歲林姓友人工作的公司上班，但林指控，該名朋友偷走10多萬元後不知去向，阿強是介紹人必須負責。林找人將阿強由住處約出，將他強擄至西門町，要他家人拿30萬元才肯放人；阿強母親心急如焚，匆忙趕往，她經過西門町一家KTV外發現有巡邏員警，上前求助並與員警配合，讓警方順利將林等8嫌一網打盡。

警方調查，家住新北五股的阿強，日前聽說一名朋友缺錢想打工，他於是將朋友介紹去林姓友人工作的公司上班。但不久後，林向阿強指控，他介紹來工作的朋友，在工作期間偷走公司10多萬元，且不知去向；公司為了這筆款項焦頭爛額，阿強是介紹人，必須負責這筆損失。

前天深夜10點多，林找3人去新北五股，編理由將阿強由住家約出來，隨後將他強押上計程車，再前往台北市萬華區的水門外，與林等另外4嫌會合；林等8嫌隨後要求阿強向家人連絡，要家人拿30萬元來才肯放人。

阿強母親接獲消息，昨天凌晨3點多隨即趕到西門町，準備要前往武昌街搶救愛子。當阿強母親經過成都路一家KTV時，她發現KTV外有巡邏員警，她隨即上前求助；警方要她假裝配合對方，同時呼叫支援警力，趁她要與對方「面交」時，當場逮捕林等8嫌。

據了解，阿強獲救後，對於相關案情細節不願交代清楚，落網的林嫌等人說詞也避重就輕。警方不排除阿強可能害怕遭報復才不敢「多言」，警方最後除了將林等8嫌依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦外，也將深入釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法