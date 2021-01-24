北市海砂屋國小列管9年未處置 市府挨轟公安「做半套」

台北市議員許家蓓指出，北市西湖國小被鑑定為海砂屋已9年，卻不見市府積極處置，對市有及民間海砂屋採兩套標準，公安只做半套，要求市府應速訂出處置作為。（記者鄭名翔翻攝）

2021/01/24 19:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府列管約2300多戶民間海砂屋、13棟市有海砂屋，但北市議員許家蓓認為，市府訂有民間海砂屋罰則、並可連續開罰，但各局處權管的市有海砂屋卻是「列而不管」，如西湖國小被鑑定為海砂屋9年仍未見處置，痛批市府「只許州官放火，不許百姓點燈」，要求都發局應速規劃善後，勿讓北市公安只「做半套」。

北市府都發局表示，西湖國小海砂屋教室皆已停用，因教育局考量少子化，規劃拆除不予重建，但尚牽涉學校電梯規劃、變電站遷移等配套工程，已先完成財產報廢作業，於去年發包並申報開工；至於13棟市有海砂屋，因考量各屋況受損程度不同，各管理機關均有明確處置計畫，包括6棟排定拆除重建、2棟評估加勁補強、5棟持續監測。

許家蓓認為，海砂屋問題沉痾多年，北市雖訂有「高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」規範民間海砂屋及國宅，但卻無明確要求現存的13棟市有海砂屋的改善期程及作法，僅由各局處「自行列管」，但處置效率不彰，以致如大安高工勵學樓列管10年才拆除、教育局所轄西湖國小被鑑定為海砂屋9年仍不見積極作為等。

許家蓓指出，民間海砂屋若未限期停用，市府不僅可分階段裁處，最重開罰2萬元並可連續裁罰，但對各局處權管的市有海砂屋卻是消極處理，根本「只許州官放火，不許百姓點燈」，令市民質疑市府對建築公安的政策是大小眼、兩套標準。

許家蓓要求，海砂屋恐危及民眾安全，市府不該消極列管，應標準一致，對市有海砂屋善後處置訂出明確規範、盡速處理，進行「實質列管」。

都發局解釋，自治條例規範對象為1995年前興建的民間建物及國宅，藉放寬容積獎勵、補助拆除經費、減免房屋稅、鬆綁高度限制及停車空間等，鼓勵盡速拆除重建；市有海砂屋雖不適用自治條例，仍已陸續完成150棟補強、拆除11棟，解除列管比例達92.53%，剩餘13棟則持續列管中。

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