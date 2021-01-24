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    首頁　>　臺北市

    公園違規抽菸不怕罰？台北市近6年罰單半數逾期未繳

    萬華區的艋舺公園為違規吸菸開罰熱點，6年來累計開罰543件、佔總數7成，但北市議員王浩質疑，艋舺公園全面禁菸行之有年，但市府卻未加強取締、宣導，以致違規數量居高不下。（記者鄭名翔攝）

    萬華區的艋舺公園為違規吸菸開罰熱點，6年來累計開罰543件、佔總數7成，但北市議員王浩質疑，艋舺公園全面禁菸行之有年，但市府卻未加強取締、宣導，以致違規數量居高不下。（記者鄭名翔攝）

    2021/01/24 19:43

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市600多座公園全面禁菸，但市議員王浩發現，近6年來僅71處公園曾有取締紀錄，且累計739件罰單中，竟有近半數的罰單逾期未繳，積欠罰鍰就高達92.8萬，質疑北市府只開罰卻未嚴格催繳、強制執行，難以落實公共場所禁菸政策，要求衛生局應重新檢討取締效能、補充人力加強宣導。

    北市府衛生局健康管理科長林夢蕙解釋，雖採持續性稽查，但仍須有吸菸行為人才會裁罰，整體稽查數仍高於裁處件數，若開罰後15天未繳，將先書面催繳，超過30天則移送法務部行政執行署強制執行；而自2019年起衛生局已與公園處進行聯合稽查，除了補足人力外，後續也將針對違規較多的公園加強宣導、取締。

    王浩指出，北市600多座禁菸公園於過去6年中，僅71處曾有開單紀錄、累計739件罰單，平均每年僅開罰123件、每5座公園才1件，不僅開罰率過低，且還有近半數的罰單未繳納、累計金額達92.8萬，顯見執法成效不彰。

    王浩進一步細查，發現主要違規案件集中在萬華區的艋舺公園，累計543件、佔總數7成，與居次的寧新公園15件、第三名的東湖4號公園11件差距甚遠，且罰單未繳件數達301件、欠85.6萬元，然而艋舺公園早在6年前就已全面廢除吸菸區，違規情事卻居高不下，呼籲衛生局應嚴格落實催繳及強制執行、加強宣導，別讓違法者心存僥倖。

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