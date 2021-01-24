桃醫疫情再擴大 北市議員疾呼柯文哲停辦尾牙活動

北市議員游淑慧質疑，當前疫情險峻，北市府卻仍維持舉辦無必要的民政活動、也未取消公部門尾牙等，放任群聚恐增加更高染憶風險。（北市議員游淑慧提供）

2021/01/24 19:24

〔記者鄭名翔／台北報導〕衛生福利部立桃園醫院院內感染擴大，各縣市政府陸續取消、延期市府機關尾牙，但台北市政府仍未跟進，令北市議員憂心忡忡，要求台北市長柯文哲應以防疫為重，盡速取消、延期市府機關及各轄管團體的尾牙聚餐活動；北市府發言人陳智菡表示，府內已評估取消尾牙、或延至春酒再辦等作法，近日經防疫會議討論後定案。

台灣面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來最嚴峻考驗，日前中央疫情指揮中心指揮官陳時中建議取消或延辦大型活動，而桃醫群聚感染今再增2例，累計已達15例確診，但北市府除取消年貨大街、延期台北燈節，各公部門的尾牙活動則仍未喊卡。

議員吳沛憶認為，基隆、新北、桃園、新竹、台中、高雄、宜蘭、金門等縣市政府皆陸續取消或延辦市府機關尾牙，正值防疫關鍵時刻，市府應以防堵疫情擴散為優先考量，勿讓市民的健康暴露於風險中，尾牙聚餐屬非必要活動，柯文哲應盡速宣布取消或延辦市府機關及各轄管團體的尾牙。

議員游淑慧批，全國都嚴陣以待，但市府防疫態度卻如「擠牙膏」，總拖到最後一刻才決定，甚至至今都維持舉辦各區公所的清潔週活動，找來1、200人只為行禮如儀、聽長官精神講話，不僅無實質意義又徒增風險，「意外可能發生在任何地方」，喊話柯文哲應速取消政府機關的非必要活動。

面對外界憂慮，陳智菡說，上週宣布台北燈會延期後，市府也已同步評估市府所屬局處尾牙延後或取消方案，將會在北市防疫工作會議、北市指揮中心會議討論後定案。

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