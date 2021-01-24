醫療量能夠嗎？指揮中心：還有約400間負壓病房 維持一定水平

衛福部次長石崇良指出，每日都有監測負壓隔離病房的使用情形，到今天上午負壓隔離病房空床間數還有400間左右，負壓隔離病房大致上還是維持水平。（指揮中心提供）

2021/01/24 16:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕因應春節前還有台商回國潮，醫療量能是否充足？中央流行疫情指揮中心表示，統計到今天上午負壓隔離病房空床間數還有400間左右，維持一定的水平。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉行記者會，會中媒體詢問，台灣醫療量能包含專責病房和隔離病房是否充足，是否拉警報？

指揮官陳時中表示，COVID-19病人這一波重症比例不高，COVID-19本身對於ICU或急重症急救醫院影響不大，但是因為部桃是重症急救醫院，而現在只出不進，只看原本的病人，所以對ICU量能有點影響，醫事司對相關量能會進行適當轉診維持醫療量能。

衛福部次長石崇良指出，每日都有監測負壓隔離病房的使用情形，到今天上午負壓隔離病房空床間數還有400間左右，負壓隔離病房大致上還是維持水平；專責病房部分，這陣子雖然因為部桃有部分病人轉出，但是雙北的專責病房量能也是充足的。

石崇良指出，ICU加護病房重症照護部分，目前確診個案重症人數不多，所以重症醫療資源大致上可以因應，秋冬原本就有慢性病人的病情可能會有變化，所以往年冬天的時候，本來加護病房使用量能需求就比較高，密切監測ICU北部地區的重度急救責任醫院的加護病房使用情形，必要時做相關調度。

石崇良表示，因應部桃在桃園地區是重要的重度急救責任醫院，日前在桃園協調9個急救責任醫院，有關於ICU和病人調度，目前策略是就穩定常駐、短期內無法轉出的加護病房病人，先安排到其他鄰近縣市的加護病房轉院，讓桃園地區加護病房可稍有空餘，因應急重症病人加護病房需要。

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