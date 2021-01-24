外界質疑桃醫最初匡列接觸者太少 陳時中坦言︰事後看起來不夠

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言桃園醫院最初匡列接觸者人數，事後看起來都不夠大。（指揮中心提供）

2021/01/24 16:45

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件持續擴大，外界陸續釋出多項質疑，包含醫護人員症狀警覺的自我教育是否須加強、一開始接觸者匡列太少、患者轉出應該一人一戶而非僅一人一室隔離，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一一說明，也坦言匡列接觸者人數，事後看起來都不夠大。

在症狀採檢部分，陳時中指出，在去年武漢肺炎一開始發生時，以發燒及旅遊史當作指標，但後來後陸續將症狀擴大為咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常等，最後更定調去掉旅遊史，只要醫師懷疑就可採檢，並於此次秋冬防疫專案再次提醒，因此有些人認為只有發燒可採檢，都是停留在以前的觀念，其實早就已經改變了。

在接觸者匡列部分，陳時中解釋，一開始是根據原來標準、接觸時間匡列相關接觸者，並再進一步擴大採檢，總計468人，且醫護人員安排二採，只是事後看起來都不夠大，確診狀況與本來的標準有出入，加上病毒的相對優勢，顯然要再檢討。不過，後來也於第一時間就更改密切接觸者的定義，只要有接觸到就匡列為對象。

在一人一戶部分，陳時中說明，除了擔心增加移動會增加風險外，在病患方面，比較不這樣做，因為同住者都是醫院照顧者，而護理人員家中沒有適當的環境，可改到集中檢疫所。

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