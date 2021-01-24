外界質疑桃醫最初匡列接觸者太少 陳時中坦言︰事後看起來不夠
〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件持續擴大，外界陸續釋出多項質疑，包含醫護人員症狀警覺的自我教育是否須加強、一開始接觸者匡列太少、患者轉出應該一人一戶而非僅一人一室隔離，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一一說明，也坦言匡列接觸者人數，事後看起來都不夠大。
在症狀採檢部分，陳時中指出，在去年武漢肺炎一開始發生時，以發燒及旅遊史當作指標，但後來後陸續將症狀擴大為咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常等，最後更定調去掉旅遊史，只要醫師懷疑就可採檢，並於此次秋冬防疫專案再次提醒，因此有些人認為只有發燒可採檢，都是停留在以前的觀念，其實早就已經改變了。
在接觸者匡列部分，陳時中解釋，一開始是根據原來標準、接觸時間匡列相關接觸者，並再進一步擴大採檢，總計468人，且醫護人員安排二採，只是事後看起來都不夠大，確診狀況與本來的標準有出入，加上病毒的相對優勢，顯然要再檢討。不過，後來也於第一時間就更改密切接觸者的定義，只要有接觸到就匡列為對象。
在一人一戶部分，陳時中說明，除了擔心增加移動會增加風險外，在病患方面，比較不這樣做，因為同住者都是醫院照顧者，而護理人員家中沒有適當的環境，可改到集中檢疫所。
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