藍委提案被綠轟 林為洲：「背後捅一刀」 將來難協商

立法院本週將處理110年度中央政府總預算案，國民黨團總召林為洲說，朝野協商其實順利，但民進黨卻在之後批判在野黨個別立委提案，破壞朝野氣氛，未來難以協商。（示意圖）

2021/01/24 16:31

〔記者林良昇／台北報導〕立法院本週將處理110年度中央政府總預算案，朝野黨團達成共識，統刪255億元。不過國民黨針對預算的相關提案卻遭民進黨抨擊，國民黨團總召林為洲說，朝野協商其實順利，但民進黨卻在之後批判在野黨個別立委提案「背後捅一刀」，破壞朝野氣氛，未來將更難以協商。

立院臨時會本週將處理中央政府總預算案，從明天開始將再進行朝野協商，預計於29日召開院會表決，立院朝野黨團也在22日協商時達成共識，將統刪255億元。

立院國民黨團書記長林奕華表示，從明日開始，朝野協商會針對各委員會的預算案協商，約進行3至4天，看各部會與立委溝通結果，有些會撤案或修正，會到院會表決的案不會太多，大致上會是政治性的表態，例如攸關萊豬相關議題。

對於立院國民黨團、國民黨立委的相關預算提案被民進黨抓出來批判，林奕華指出，在審查預算期間，立法院長游錫堃也要大家去溝通，民進黨在野時也有透過提案說明立場，這些提案最後也不一定會成案，執政黨一般而言都力求和諧，但民進黨現在卻採用這種攻擊的方式，根本試圖轉移焦點。

林奕華指出，國民黨這次的預算提案其實不算多，與過去一人提2、3百案相比，根本不是什麼案海戰術，無法想像這幾年下來民進黨完全執政後，連審預算都「鬥雞又雙標」，無視提預算案跟質詢一樣是在野黨在立院裡正常議事運作，只要是在野黨都會使用，民進黨選擇用攻擊性的方式處理，只是徒增將來審查預算困擾。

林為洲表示，國民黨團明早將召開記者會針對民進黨對國民黨立委所提預算案的攻擊詳細說明並回應。他也指出，預算案中關於行政院、司法院、農委會「大內宣」經費，還有首長特別費、各部會編列的出差費用、執行率不佳的各項建設等，是國民黨的聚焦重點。

林為洲也說，其實在22日的朝野協商滿順利，已有一定成果，但民進黨卻在朝野協商有成果後發動對於國民黨個別立委提案的攻擊，又在「背後捅一刀」，擺國民黨一道，也破壞朝野氣氛，未來更難協商。

林為洲強調，在野黨能做的就是對於預算的凍結、減列，就是檢討政府施政，本來就是要挑毛病，民進黨過去當在野黨也是如此，甚至提案刪得更多，根本是雙標，「難道叫在野黨都不要刪預算嗎？」

林奕華也指出，民進黨的做法對國民黨團幹部去協商時會有壓力，藍營內部會覺得民進黨既然如此不友善，太客氣就很奇怪，國民黨本來很理性，民進黨好像逼著國民黨不能太理性。

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