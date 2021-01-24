桃醫新染疫者住在安全綠區 若找不到感染源擬擴大抗體檢測

案889原本住院區域被劃在相對安全的「綠區」，出院僅需自主健康管理，如今卻因出現症狀首次採檢確診，若找不出傳染途徑，研擬進一步血清抗體檢測。（指揮中心提供）

2021/01/24 15:43

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園醫院群聚感染再新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，為已出院病患（案889）及其同住家人（案890），值得注意的是，該名患者原本住院區域被劃在相對安全的「綠區」，出院僅需自主健康管理，如今卻因出現症狀首次採檢確診，可能感染源尚在疫調中，若找不出傳染途徑，研擬進一步血清抗體檢測。

指揮中心今日公布，案890曾因病入住桃園醫院，1月11日出院，出院後於1月16日起陸續出現出疹、發冷、疲倦等症狀，23日因量測體溫發燒即隔離採檢後確診，經匡列其接觸者採檢，發現同住家人案890曾於1月20日、22日出現喉嚨痛、發燒，經採檢確診。2人檢驗Ct值分別為18、26。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前初步掌握2例確診個案中，有人會固定與好朋友打乒乓球、一週內好幾次，都已經匡列，也曾到外面吃飯，需要再確認時間、地點，待疫調有進一步資訊的話，會再對外說明。

莊人祥指出，案890當時入住桃園醫院的區域，被劃在相對安全的「綠區」，並未被採檢過，出院被要求進行自主健康管理，由於初步看起來2人發病日都是20日，在同一個時間發病，感染源還要看後續疫調狀況而定。

指揮中心指揮官陳時中坦言，新增確診個案所在病房原來疫調等級是低的，但現在有人確診，要再確認疫調是否有被遺漏之處，且管理將從由綠區轉成紅區，一切規格比照紅區，包含接觸者需要居家隔離，期滿再次採檢等。

陳時中也強調，今日公布確診的相關個案，是一定要提高警覺的個案，疫調仍在進行中，必須釐清感染源，萬一無法釐清感染源，也沒有要做普篩，但會有針對性的擴大篩檢，不論是核酸或血清抗體檢測都會做，當作完整的案子，檢視整體前後狀況、策略，並可作為以後修改標準作業流程與定義的參考。

陳時中也強調，若是要做血清抗體檢測，鎖定的對象仍要進一步研判，但到時會把範圍盡量擴大。

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