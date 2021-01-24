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    首頁　>　臺北市

    艋舺角頭利用遶境炮聲掩護槍聲 開槍尋仇奪命判10年

    台北地院依傷害致死、槍砲等罪將陳判刑10年，另依傷害、脫逃罪判處可易科罰金18萬元的6月有期徒刑。可上訴。（資料照）

    台北地院依傷害致死、槍砲等罪將陳判刑10年，另依傷害、脫逃罪判處可易科罰金18萬元的6月有期徒刑。可上訴。（資料照）

    2021/01/24 14:53

    〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區角頭陳竑諺，3年前利用一年一度的艋舺青山宮遶境、炮聲大作的機會，開槍尋仇，槍擊魏姓男子致死，流彈還打傷一名路人膝蓋；萬華莊姓員警赴醫院拘提掛彩就醫的陳男，卻疏未上戒具，陳男裝痛哀嚎卻趁機逃跑，逃亡7天才被逮；台北地院依傷害致死、槍砲等罪將陳判刑10年，另依傷害、脫逃罪判處可易科罰金18萬元的6月有期徒刑。可上訴。

    至於莊姓員警，另案被查辦，北檢調查後認定他是疏失大意，沒有縱放犯意，處分緩起訴並支付公庫1萬5000元。

    艋舺青山宮「靈安尊王」暗訪遶境活動，和大稻埕霞海城隍祭典、保生大帝出巡，並列台北市3大民俗廟會盛事，2018年11月27日青山宮進行3天遶境活動，炮聲不絕於耳，不料11月30日凌晨2時卻傳出槍響，黑道藉機談判尋仇。

    判決指出，陳竑諺因林姓友人與趙姓男子不睦，事發當天凌晨，趁青山宮遶境的熱鬧機會，陳帶著改造手槍陪林男與趙男談判，雙方一言不合而打群架衝突，有人拿出刀子割傷林男右肩，陳男頭部也被砍傷流血。

    混亂中，陳男掏槍先朝地面擊發1槍，流彈卻射穿一旁的楊姓民眾右膝，陳負傷逃離，趙的友人魏男從後緊追不捨，追趕至廣州街265巷內追上，雙方為了奪槍而激烈拉扯，陳開一槍擊中魏的前右大腿，魏大量出血，送醫急救20天仍告不治。

    陳男事後被逮，檢方一度聲押禁見，但法官以逾檢警共用24小時偵辦時限、逮捕不合法為由駁回聲押，陳赴醫院治療傷勢，莊姓警員持檢方拘票至醫院拘提陳，陳卻裝痛哀號，莊員一時疏忽而未上戒具，陳男趁隙脫逃，7天後落網。

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