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    國家監控有無掛蔣介石遺像！楊翠：白恐是高度體制化之惡

    促轉會「彼時影‧未來光」特展今日起至1月31日於台北市台灣新文化運動紀念館舉行。圖為展場陳列的小型蔣介石銅像。（記者陳鈺馥攝）

    促轉會「彼時影‧未來光」特展今日起至1月31日於台北市台灣新文化運動紀念館舉行。圖為展場陳列的小型蔣介石銅像。（記者陳鈺馥攝）

    2021/01/24 13:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會推出「行動推廣計畫」巡迴展活動，第一場次「彼時影‧未來光」特展今日於台灣新文化運動紀念館開展，邀請台北市議員簡舒培、黃郁芬、林穎孟、林亮君到場參觀。促轉會主委楊翠表示，白色恐怖是高度體制化之惡，國家監控無所不在，「連家裡有沒有掛蔣介石的遺像」，都成為監控報告的一部分。

    促轉會規劃，「彼時影‧未來光」特展今日起至1月31日，於台北市台灣新文化運動紀念館舉行；2月20日至2月26日在靜宜大學圖書館；4月8日至16日於東吳大學第一教研大樓戴氏基金會議室；4月28日到5月4日在桃園中壢的「壢景町」，未來也將到苗栗的苑裡掀海風二店辦展。

    「還原歷史真相，召喚未來光亮！」楊翠指出，「行動推廣計畫」巡迴展共有10個場次，桃園、新竹、苗栗、台中、台南等縣市陸續都會去，主要是辦在校園及展演空間，用轉型正義的概念與社會進行對話，展場也設置多元互動的體驗。

    楊翠談及，台灣新文化運動紀念館過去日治時期是台北北警察署，蔣渭水曾經關押在此，該建物戰後由警政機關進駐使用，做為刑警總隊的拘留所，白色恐怖時代也成為政治犯的拘禁和詢問空間，符合不義遺址的概念，能在此辦展非常具有意義。

    楊翠說，台灣的白色恐怖是高度體制化之惡，有經過法律、審判等流程，亦即可依法行政，而轉型正義就是要來處理威權統治時期法律及判決是否適宜，這是平復司法不法要處理的，促轉會已平反5千多件刑事有罪判決，也將立法處理政治犯沒收財產返還。

    在監控擋案方面，楊翠表示，國家監控所記錄的事情不只是姓名、身分證資料等個資，連私密的情感也會被監控，從警政署的保防檔案可以知道「連家裡有沒有掛蔣介石的遺像」，都成為監控報告的一部分，還會叫管區去看有沒有懸掛遺像，甚至連在家教小孩彈鋼琴，居家平面圖都出現在檔案中。

    楊翠舉例，要監控這麼私密的事情，很多是透過親朋好友的監控，可以想像國家為了監控培訓或吸收了多少人，這是非令人震驚的事。那個時代幾乎每個人都有可能被捲入國家監控中，這個是具體制性，當時最高領導者就是現在要處理的威權象徵。

    她提及，蔣介石過世後，內政部訂定「塑建總統 蔣公銅像注意事項」，規定銅像的神態要挺拔、舒適、栩栩如生，銅像高度還不能低於1.7公尺，所以威權象徵的塑建確實是由上而下制定規範的。

    楊翠強調，蔣介石1975年過世至今超過45年，全台灣公共空間還有1千多個威權象徵，分布密度非常高，威權象徵不僅是個人統治的傳遞，還是威權體制、威權價值的傳遞，所以世界各國在做轉型正義都需要面對威權象徵處置。

    促轉會主委楊翠介紹「彼時影‧未來光」特展，直指白色恐怖是高度體制化之惡。（記者陳鈺馥攝）

    促轉會主委楊翠介紹「彼時影‧未來光」特展，直指白色恐怖是高度體制化之惡。（記者陳鈺馥攝）

    台北市議員簡舒培（左一）、林亮君（左二）、林穎孟（左三）、黃郁芬（右二）今日參觀促轉會「彼時影‧未來光」特展。（記者陳鈺馥攝）

    台北市議員簡舒培（左一）、林亮君（左二）、林穎孟（左三）、黃郁芬（右二）今日參觀促轉會「彼時影‧未來光」特展。（記者陳鈺馥攝）

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