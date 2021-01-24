為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    物資、捐款、發票均減少 創世三分之二院所入不敷出

    在疫情影響下，管制院區、募款及發票都減少情況下，去年就曾首次出現近3分之2植物人安養院面臨入不敷出窘境。（創世基金會提供）

    在疫情影響下，管制院區、募款及發票都減少情況下，去年就曾首次出現近3分之2植物人安養院面臨入不敷出窘境。（創世基金會提供）

    2021/01/24 12:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，台灣控制疫情得宜，但社福團體處境卻仍相當艱難，創世基金會就表示，在疫情管制院區、募款及發票都減少情況下，去年就曾首次出現近3分之2植物人安養院面臨入不敷出窘境，呼籲民眾一起關心植物人及其家庭。

    創世基金會表示，疫情爆發後，去年1月過年後安養院就進行管制，所以很多平日來訪幫忙的善士物資不來了、捐款也減少了，隨去年3至4月疫情加劇，與民間一起合作辦理許多募款活動包括路跑、園遊會、義賣活動、校園活動等全部停擺，對收入有極大影響。

    創世提到疫情影響景氣，也連帶降低民眾出門意願、店家支撐不住倒店頻傳，不僅民眾消費後捐助發票減少、能夠蒐集發票的站點也一直減少中；甚至出現30多年來，首次出現全台17所植物人安養院中，高達11入不敷出的狀況，時刻都在憂心這種慘況會再次重演。

    創世也說，考量疫情，今年未辦理大規模辦桌活動，改成募集所須物資、紅包的送禮到家方式，但其實有很多企業還是喜歡捐助辦桌，有改成捐款後就有所減少，如過去會直接認1桌5000元，改成捐款只捐1000元，以致於僅剩最後幾天，卻還有2成缺口。

    創世指出，所屬安養院全台常年安養800多位的植物人，年度預算逾11億，但服務不能停，正面臨重大難題，在新年度之際，就獲得富邦集團贊助植物人常年服務經費750萬元，也要呼籲企業、民眾多多協助，劃撥帳號：12238589戶名：創世基金會（註：尾牙小組），愛心專線：（02）2835-7700分機112尾牙小組。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一雙兒女都成植物人 單親勇爸咬牙獨撐
    2021/01/21 22:18

    一雙兒女都成植物人 單親勇爸咬牙獨撐
    文旦禮盒義賣助植物人 創世銷量慘澹800多盒待認購
    2020/09/11 13:15

    文旦禮盒義賣助植物人 創世銷量慘澹800多盒待認購

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    「救一個植物人，等於救一個家庭」 台東觀光夜市響應創世助植物人
    2020/08/08 09:16

    「救一個植物人，等於救一個家庭」 台東觀光夜市響應創世助植物人
    「波力撐舟神救援童樂會」29日登場 籌募植物人奶粉
    2020/08/05 12:18

    「波力撐舟神救援童樂會」29日登場 籌募植物人奶粉

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    臺北市今日熱門
    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！
    2021/01/17 21:00

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！ 影片

    嘗試攻頂K2僅差400公尺！ 呂忠翰：有機會但要賭命
    2021/01/17 14:29

    嘗試攻頂K2僅差400公尺！ 呂忠翰：有機會但要賭命

    王浩宇轉戰北市港湖？ 民眾黨嗆︰這裡不是回收處
    2021/01/17 13:57

    王浩宇轉戰北市港湖？ 民眾黨嗆︰這裡不是回收處

    遭通緝退將照領退俸優存 立委：全盤檢討制度
    2021/01/17 14:49

    遭通緝退將照領退俸優存 立委：全盤檢討制度

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播