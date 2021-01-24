物資、捐款、發票均減少 創世三分之二院所入不敷出

在疫情影響下，管制院區、募款及發票都減少情況下，去年就曾首次出現近3分之2植物人安養院面臨入不敷出窘境。（創世基金會提供）

2021/01/24 12:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，台灣控制疫情得宜，但社福團體處境卻仍相當艱難，創世基金會就表示，在疫情管制院區、募款及發票都減少情況下，去年就曾首次出現近3分之2植物人安養院面臨入不敷出窘境，呼籲民眾一起關心植物人及其家庭。

創世基金會表示，疫情爆發後，去年1月過年後安養院就進行管制，所以很多平日來訪幫忙的善士物資不來了、捐款也減少了，隨去年3至4月疫情加劇，與民間一起合作辦理許多募款活動包括路跑、園遊會、義賣活動、校園活動等全部停擺，對收入有極大影響。

創世提到疫情影響景氣，也連帶降低民眾出門意願、店家支撐不住倒店頻傳，不僅民眾消費後捐助發票減少、能夠蒐集發票的站點也一直減少中；甚至出現30多年來，首次出現全台17所植物人安養院中，高達11入不敷出的狀況，時刻都在憂心這種慘況會再次重演。

創世也說，考量疫情，今年未辦理大規模辦桌活動，改成募集所須物資、紅包的送禮到家方式，但其實有很多企業還是喜歡捐助辦桌，有改成捐款後就有所減少，如過去會直接認1桌5000元，改成捐款只捐1000元，以致於僅剩最後幾天，卻還有2成缺口。

創世指出，所屬安養院全台常年安養800多位的植物人，年度預算逾11億，但服務不能停，正面臨重大難題，在新年度之際，就獲得富邦集團贊助植物人常年服務經費750萬元，也要呼籲企業、民眾多多協助，劃撥帳號：12238589戶名：創世基金會（註：尾牙小組），愛心專線：（02）2835-7700分機112尾牙小組。

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