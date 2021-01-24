拜登美中台政策 學者：美勢必考慮把台灣納入亞太防空系統

民進黨國際事務部今（24）日舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，圖中左起淡大整合戰略中心執行長蘇紫雲、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、主持人民進黨國際事務部主任羅致政立委及遠景基金會執行長賴怡忠。（記者叢昌瑾攝）

2021/01/24 12:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕共機昨滋擾台灣空域，美國國務院今敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並重申美國對台安全承諾堅若磐石。民進黨國際部主任羅致政指出，美國國務院的用詞對台灣正面友善，對中國非常強硬，新聞稿中「印太」（Indo-Pacific）一詞再次出現，代表美國政策有延續性。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，若中共持續對台灣西南空域騷擾，相信在不久未來，美國勢必要考慮把台灣納入其在亞太地區建構的「整合性的防空與反飛彈系統」。

民進黨國際部今上午舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，邀請專家學者對談與分析。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，隨著拜登團隊就位，對於中國及台灣，拜登政府與川普差別「連續性高於斷裂性」，差異不在於基本戰略哲學，而是完成目標手段差異。

賴表示，許多拜登政府的國務院和國務院團隊成員，過去與台灣有很多互動，民進黨政府與民主黨的互動也未因民主黨不在位有任何減損，拜登政府從國務院到國安會成員比較接近「改革派」，包括延續川普政府對中國全面翻轉和顧忌，並思考面對中國、尤其習近平的威脅的方式，拜登政府對中國與台灣的態度，在川普與歐巴馬之間，且更接近川普一點。

賴說，一般認為，拜登政權這個溫和政府上來後，中國動作會比較少，但拜登政府上任沒3天，中國就採取大規模軍事作為及非常針對性制裁，變得非常有侵略性，拜登政府未來是否被迫要採取更強硬作為，要繼續觀察。

郭育仁分析，中共對拜登政權採取和戰兩手，「以戰逼和、以和養戰」，希望以此逐漸取消美國對中國在關稅及科技的封鎖，透過談判，並在東北亞地區聯合俄羅斯與北韓來緊繃印太地區安全局勢，迫使拜登政權在科技、貿易上讓步。

郭指出，台美之間在未來在硬實力或軟實力，會有更緊密和實際合作，軟實力部分，過去川普執政，台美透過GCTF（全球合作及訓練架構）取得非常多合作成果；硬實力方面，預期今年3月到今年夏天，東亞地區會有非常多安全狀況，更凸顯台灣在地緣戰略的重要性。若中共持續對台灣西南空域騷擾，相信在不久未來，美國勢必要考慮把台灣納入其在亞太地區建構的「整合性的防空與反飛彈系統」。

郭表示，對台灣政策，拜登政權和川普政權最大不同，川普處理台灣問題手段相對粗糙，拜登上台後對台關係，相信除了持續實質合作，也會避免讓台灣變成中共釋放壓力的明顯目標。

淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲認為，台美或印太區域將進入一個「新安全觀」，不再只對北京做法採取容忍、或誘導其做和平演變；台美與中國之間「小兩岸、大兩岸」關係會重新調槓桿。

中國共機組合很明顯是對艦反艦打擊打擊的編隊，也連動到今天美國國務院聲明。美國國務院聲明，相當代表拜登政府具體作法，不在是抽象勸告，而是具體指名中國對台灣在軍事、外交、經濟上壓制。

蘇紫雲認為，這顯示美國安全系統對中國近來採取灰色衝突、和平斷崖的手段，認為其對印太地區區域安全造成威脅，把「台灣受到的軍事壓力」與「區域安全事務」兩者建立了直接連動。

蘇認為，拜登政府的做法，拜登與川普政府是內政不同，但對外採取態度較一致。拜登政府處理方法比較細緻，拜登本人沒對北京發表意見，但部分候任的內閣首長，對中國採取相對強硬姿態，可看出拜登政府的安全團隊分工較細緻，「新安全觀」已經清楚成形。

此外，中共在西南空域軍事行動之本質，與美國國務院今天新聞稿，可以看出未來新安全觀的可能走向。台灣要強化自己的防衛能力，成為「海上以色列」，包括投入不對稱戰力、更有決心的調整國防預算。

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