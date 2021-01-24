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    首頁　>　臺北市

    疫情衝擊徵才 北市就服處徵才觀光餐飲業廠商少2成

    將在27、28日參加北市就服處徵才活動的餐飲服務業家數，比以往掉2成。（北市勞動局提供）

    將在27、28日參加北市就服處徵才活動的餐飲服務業家數，比以往掉2成。（北市勞動局提供）

    2021/01/24 11:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市各就服處各就服站每星期都會舉辦小型徵才活動，以往觀光餐飲業比例都有7成以上。不過最近因疫情升溫，參加餐飲服務業家數掉2成，降為5成左右。台北市勞動局因此仍積極開發優質廠商，希望讓求職者於歲末轉職潮中然有更多的選擇

    勞動局27、28日將舉辦徵才活動，這次兼職、計時人員時薪最高可達190元，時薪調幅大、工作易入手，適合寒假短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾。這次除了除餐飲服務人員外，也有國小課輔老師、主管祕書、司機、美容師、電訪員、照服員等職缺，行業別多元。

    勞動局長陳信瑜說，由於國內疫情嚴峻，參加徵才的餐飲觀光業，減少釋出的職缺，但勞動局仍邀集13家企業、釋出397個職缺，最高月薪達41K。「貳樓餐飲」從1月起就大舉徵才，而且釋出近百個職缺，其中儲備幹部及內場正職人員起薪在35K至41K間。以「日式勝政豬排」聞名的「慕里諾國際（股）份有限公司」，也釋出起薪40K找主廚、儲備店長及幹部。其他參加企業還包括爭鮮、肉多多、全家便利商店等。

    這次徵才活動將於27日在北投就服站舉辦，28日在艋舺、西門、信義、景美就服站及南港東明青銀站舉辦。陳信瑜提醒，由於秋冬疫情加溫，求職民眾要記得需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。民眾若對活動有疑問，可洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

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