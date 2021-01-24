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    首頁　>　臺北市

    拒絕口水歧視 柯文哲：傳簡訊、電話向桃園朋友「加油」

    台北市長柯文哲感嘆，病毒最可怕之處，在於無形恐懼種下有形的分隔線，希望眾人能團結對抗威脅，鼓勵大家主動向桃園朋友問好，透過電話、簡訊一句「你好嗎」、「加油」，共同為桃園加油打氣。（翻攝台北市長柯文哲IG）

    台北市長柯文哲感嘆，病毒最可怕之處，在於無形恐懼種下有形的分隔線，希望眾人能團結對抗威脅，鼓勵大家主動向桃園朋友問好，透過電話、簡訊一句「你好嗎」、「加油」，共同為桃園加油打氣。（翻攝台北市長柯文哲IG）

    2021/01/24 11:09

    〔記者鄭名翔／台北報導〕衛生福利部立桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染，正需全民齊心抗疫的危急關頭，卻仍有部分縣市下達「禁桃令」；台北市長柯文哲感嘆，病毒最可怕之處，在於無形恐懼種下有形的分隔線，希望眾人能團結對抗威脅，鼓勵大家主動向桃園朋友問好，透過電話、簡訊一句「你好嗎」、「加油」，共同為桃園打氣。

    桃園據守國門，桃醫更是前線中的前線，如今傳出疫情爆發以來最嚴峻的院內感染，許多民眾也透過實際行動，分送物資為桃醫醫護加油打氣，但部分縣市政府卻祭出「禁桃令」，宛如孤立桃園，引來一片罵聲。

    柯文哲於IG發文表示，桃醫院內感染已擴大為社區感染，人們的討論也從「封院」擴大至對去桃園者下「禁足令」，但就如疫情爆發初始，武漢人在中國淪為次等公民，亞裔人士在歐美也遭到歧視，如今台灣人竟也對桃園人另眼看待，感嘆這是「病毒最可怕的地方，它用無形的恐懼，種下有形的分隔線。」

    柯文哲說，此刻對於桃園的朋友勢必非常煎熬，希望各地民眾不妨打通電話、傳封簡訊，短短幾字的「你好嗎」、「加油」，向桃園朋友問好，用簡單的行動為桃園加油打氣；此刻台灣應拒絕口水，全國齊心、並肩作戰，希望能盡早度過此次難關。

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