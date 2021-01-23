疫情升溫 北市童軍會百人冬令考驗營緊急公告「不住宿」

台北市童軍會1月24日至1月29日的舉辦冬令三級考驗營，因應疫情，調整形式。（取自台北市童軍會臉書專頁）

2021/01/23 23:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，台北市童軍會明日至1月29日的舉辦5天4夜冬令三級考驗營，參加人數2、300人，童軍會今晚緊急開會，決議考驗營原本住宿形式，改採通勤形式，若家長與學生仍有疑慮，也同意退出此次研習，將予以退費。

有家長向本報反映，童軍會考驗營孩子群聚在一起，不僅有小組考試，而且孩子會一起同吃、一同睡，在疫情的期間，童軍會應取消或者是延期考驗營的活動。

台北市童軍會隨時密切關注疫情發展，晚間童軍會與考驗營隊幹部開會決定，考驗營調整為考驗研習活動，研習活動遵照衛福部疾病中心公告武漢肺炎因應指引：公眾集會，以及台北市教育局公告「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染肺炎防疫教育及工作守則」、「教學活動預防措施指引」，調整研習活動的規劃。

童軍會晚間在臉書粉絲專頁發布公告，此次研習活動防疫措施包含填寫健康自主管理表、量測體溫、人員與空間消毒、全程配戴口罩、用餐以個人分菜配食（非合菜共食）。

童軍會指出，研習活動原本住宿形式改採為通勤形式，參加學員每日通勤，並請家長接送，因此將不供應早餐，早餐餐費每人150元在活動結束當日發回。若參加此次研習仍有疑慮，同意退出與退費（扣除10%行政費用）

童軍會表示，冬令考驗營是有安排晉級考試，若是取消不辦，可能會有國中學員在明年升到國三階段就無法再參加，因此考量到學員的權益，還是不取消但調整形式；童軍會強調，此次研習活動參與人數2、300人，分散在3個學校場地進行，且場地都是在戶外，並非室內，家長若還是有擔心可以不參加的。

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