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    首頁　>　臺北市

    學測偏難 補教估申請台大門檻約4科55級分

    補教老師展開大學申請第一階段門檻的落點分析，因應今年數學科、英文科難度增，考生整體得分恐降，推測今年落點將比去年少1到6級分，台大申請過一階的門檻約4科55級分。（記者吳柏軒攝）

    補教老師展開大學申請第一階段門檻的落點分析，因應今年數學科、英文科難度增，考生整體得分恐降，推測今年落點將比去年少1到6級分，台大申請過一階的門檻約4科55級分。（記者吳柏軒攝）

    2021/01/23 20:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕110學年大學學測今天結束，考生可用成績來申請大學繁星推薦、個人申請等入學，補教針對申請一階門檻展開落點分析，因數學、英文科偏難，考生得分恐集體下降，今年落點門檻級分可能比去年降1到6級分，例如台大門檻約4科55級分可過一階。

    得勝者文教老師藍天予說，今年學測數學科非常難，英文科難度也增加，而大學科系採計數、英較多，幾乎影響到了所有考生，預估今年申請一階的門檻，不分類組，大家都會降1到6級分左右。

    得勝者文教老師劉駿豪說，今年落點非常難估，成績震盪太大，不建議學生現在開始作申請的審查資料，因為一忙就要忙到4月，可等2月24日成績公布後，到時會有相關人數累計數據，讓落點分析可更有依據，目前粗估熱門科系降1到6級分，若是較不熱門的科系恐降低更多分。

    藍天予說，經各科教師評估試題難易後，認為今年級分表現可能與106學年的差不多，因此在申請門檻的分析上，也採取用109學年比對106學年的方式，例如政大金融系、台大土木系等科系，在106學年比109學年皆少3級分，建議考生也可按此資料預估。

    補教界目前粗估，今年考生若要申請台大，過一階門檻約抓在4科55級分，清大、交大及成大的門檻則抓在4科53級分，中字輩大學（中興、中正等校）則50級分；若在細看，台大醫、陽明醫等預估仍要4科60滿級分，但其他醫牙科系有機會4科58級分通過；台大電機、台大資工約3科44級分左右；台大化工、台大機械系約4科55級分有機會；台大財金、台大會計系約3科43級分門檻；台大國企與台大法律系等約4科57級分可過。

    補教預估110學年大學申請熱門校系一階門檻，如台大門檻約落在4科55級分。（記者吳柏軒翻攝）

    補教預估110學年大學申請熱門校系一階門檻，如台大門檻約落在4科55級分。（記者吳柏軒翻攝）

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