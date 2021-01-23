北市都發局長請辭 議員：在柯市府要背黑鍋當然走

台北市都市發展局局長黃景茂（左）上任至今僅二年多，任內為柯文哲的大巨蛋及社宅政策辯護。（左）。

2021/01/23 20:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市都市發展局長黃景茂上任至今，為台北市長柯文哲解決大巨蛋遭砲轟，並因明倫社宅漲租揹負罵名，黃景茂昨證實請辭轉任國家住宅及都市更新中心（住都中心）執行長，台北市議員認為，不少局處首長離職和柯文哲撕破臉，幫他賣完命後還會被冷嘲熱諷，如今黃景茂離開柯也未慰留，就是把政務官當作工具人。

黃景茂2018年底上任至今僅二年多，任內處理大巨蛋案，為柯市府對大巨蛋態度大轉彎「辯護」，在議場被各黨派議員連番砲轟，這會期因明倫社宅漲租爭議，遭外界罵翻，黃景茂在審預算時被議員輪番質疑、追問，隨後才坦承爆出租金在「市長室晨會」決議，被議員說是背黑鍋。

柯文哲任台北市長6年多，小內閣人事持續動盪不安，更有不少局處首長和柯文哲鬧得不愉快而離職，部分局處首長離職後，甚至還和柯隔空互嗆，還組成離職首長俱樂部，不定期互訴往日苦，市府內各機關及六大公司首長，至今已近50人離職。

國民黨議員戴錫欽表示，從柯上任至今，不少首長離職鬧得不愉快，雙方還會口出惡言，隔空交火，這是絕無僅有的現象，在政壇這麼久，沒看過藍、綠團隊有這種現象，離職是階段性任務達成，無可厚非，但很少有人像柯一樣，幫他賣完命後，還會被冷嘲熱諷，這也反映出柯的領導風格。

國民黨議員吳世正表示，當年前都發局長林洲民被柯文哲交代大巨蛋不能放水，沒想到4年後柯對大巨蛋的態度轉彎，無預警把林換掉，後來找黃景茂處理大巨蛋，並順利動工，沒想到幫他完成心願後，現在也不打算慰留黃景茂，柯就是把政務官當作工具人。

吳世正感嘆，這麼多年柯市府官員來來去去，不少局處首長都落得林洲民的下場，像早期的交通局長、副市長都幫柯完成理想，誰知道後來柯的政策態度轉彎，改變心意，就好像前面的將士拚命打仗，結果將軍把他們賣了、從後門溜走，讓將士們送死，柯就是主帥無能累死三軍。

民進黨議員簡舒培表示，這會期審預算時，感受到黃景茂已不想為社宅背書，甚至推給長官，說是在市長室決議的，黃景茂在市府沒辦法做決策，責任卻都要他揹，當然走人比較好，對柯來說黃景茂的階段性任務也達成，因此也不慰留，社宅這件事也讓柯對黃很感冒。

黃景茂受訪表示，曾在內政部工作9年多，到住都中心等於是回娘家，他在開議期間就被中央徵詢，如今中央視都更和社會住宅為重要政策，希望能借助他的專業，18日已向市長報告，預計過年後上任。

台北市政府發言人陳智菡表示，台北市社宅興建與計畫成果豐碩，中央有需求主動來借將，柯市長認為社宅的推動需要中央地方協力，也樂見黃景茂將台北經驗帶到中央，盼早日實現居住正義。

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