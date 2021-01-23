學測考完了！2天至少76件手機未關違規 2/24公布成績

110學年大學學測最後一科結束，考生開心步出考場。（記者簡榮豐攝）

2021/01/23 18:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕110學年學測最後一科自然結束，大考中心統計，2天下來已有76件行動電話未完全關機的違規件數，將送考試委員會懲處；而碰上武漢肺炎疫情，防疫試場最多啟用8間，安置考試期間突然體溫超標的考生。學測成績預計2月24日公布，供考生後續參加大學甄選入學使用。

大考中心主任周兆民統計，學測2天下來，全國各考分區陸續統計考生違規，截至目前，已有76件行動電話未完全關機，有50件是攜帶不可入座的物品，另26件是攜帶物件發出聲響，但第2天的違規件數比第1天總和還少，未來將由考試委員會討論相關懲處。

而學測碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，須執行防疫措施，周兆民表示，統計2天下來，防疫試場最多啟用了8間8人，安置考試期間臨時體溫超標的考生；其他特殊身心狀況的考生則採備用試場，最多啟用15間15人；另與中央流行疫情指揮中心勾稽，將居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等身分的考生，則最多有7人安置在3間隔離試場。

大考中心預計2月24日公布成績與相關統計資料，之後可申請成績複查，後續考生才可利用學測成績，參加大學甄選入學如繁星推薦、個人申請等管道。

大考中心主任周兆民說，學測2天下來，部分違規統計，已有76件行動電話未完全關機，有50件是攜帶不可入座的物品，另26件是攜帶物件發出聲響，未來將由考試委員會討論相關懲處。（記者吳柏軒攝）

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