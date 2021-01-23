為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    學測考完了！2天至少76件手機未關違規 2/24公布成績

    110學年大學學測最後一科結束，考生開心步出考場。（記者簡榮豐攝）

    110學年大學學測最後一科結束，考生開心步出考場。（記者簡榮豐攝）

    2021/01/23 18:33

    〔記者吳柏軒／台北報導〕110學年學測最後一科自然結束，大考中心統計，2天下來已有76件行動電話未完全關機的違規件數，將送考試委員會懲處；而碰上武漢肺炎疫情，防疫試場最多啟用8間，安置考試期間突然體溫超標的考生。學測成績預計2月24日公布，供考生後續參加大學甄選入學使用。

    大考中心主任周兆民統計，學測2天下來，全國各考分區陸續統計考生違規，截至目前，已有76件行動電話未完全關機，有50件是攜帶不可入座的物品，另26件是攜帶物件發出聲響，但第2天的違規件數比第1天總和還少，未來將由考試委員會討論相關懲處。

    而學測碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，須執行防疫措施，周兆民表示，統計2天下來，防疫試場最多啟用了8間8人，安置考試期間臨時體溫超標的考生；其他特殊身心狀況的考生則採備用試場，最多啟用15間15人；另與中央流行疫情指揮中心勾稽，將居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等身分的考生，則最多有7人安置在3間隔離試場。

    大考中心預計2月24日公布成績與相關統計資料，之後可申請成績複查，後續考生才可利用學測成績，參加大學甄選入學如繁星推薦、個人申請等管道。

    大考中心主任周兆民說，學測2天下來，部分違規統計，已有76件行動電話未完全關機，有50件是攜帶不可入座的物品，另26件是攜帶物件發出聲響，未來將由考試委員會討論相關懲處。（記者吳柏軒攝）

    大考中心主任周兆民說，學測2天下來，部分違規統計，已有76件行動電話未完全關機，有50件是攜帶不可入座的物品，另26件是攜帶物件發出聲響，未來將由考試委員會討論相關懲處。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學測國寫易寫難工 高中教師：可望拉開頂標與前標
    2021/01/23 16:40

    學測國寫易寫難工 高中教師：可望拉開頂標與前標
    台中考生看國寫「冰箱」：冰情緒、冰回憶...好發揮但要比創意
    2021/01/23 15:45

    台中考生看國寫「冰箱」：冰情緒、冰回憶...好發揮但要比創意

    牛年打造投資好體質
    學測數學科估頂標大掉3分 補教師：錯3題仍有機會拿滿級分
    2021/01/23 12:59

    學測數學科估頂標大掉3分 補教師：錯3題仍有機會拿滿級分
    學測數學科近5年最難 高中師估滿級分人數不再暴增
    2021/01/23 12:57

    學測數學科近5年最難 高中師估滿級分人數不再暴增

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    學測社會難度普通 補教預估5標和去年相同
    2021/01/22 19:17

    學測社會難度普通 補教預估5標和去年相同
    學測國文用哈士奇考「虬髯客傳」 萌圖創新題考生笑不出來
    2021/01/22 16:47

    學測國文用哈士奇考「虬髯客傳」 萌圖創新題考生笑不出來
    臺北市今日熱門
    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！
    2021/01/17 21:00

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！ 影片

    新染疫護理師同住父、兄都流鼻涕！陳時中：當確診病患隔離中
    2021/01/17 07:30

    新染疫護理師同住父、兄都流鼻涕！陳時中：當確診病患隔離中 影片

    罷掉王浩宇如吃定心丸 綠預言：韓國瑜選桃園機率升高
    2021/01/16 23:40

    罷掉王浩宇如吃定心丸 綠預言：韓國瑜選桃園機率升高

    案838醫師休息室4個點驗出病毒 同室醫師列居家隔離
    2021/01/17 00:05

    案838醫師休息室4個點驗出病毒 同室醫師列居家隔離

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播