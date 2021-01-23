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    首頁　>　臺北市

    部份操場禁輪椅族進入 議員要求北市府研議開放

    吳沛憶舉例，台北市教育局轄管的天母運動公園田徑場，以保護跑道為由，限制輪椅進入，僅於身障相關賽事前開放選手申請練習。（吳沛憶辦公室提供）

    吳沛憶舉例，台北市教育局轄管的天母運動公園田徑場，以保護跑道為由，限制輪椅進入，僅於身障相關賽事前開放選手申請練習。（吳沛憶辦公室提供）

    2021/01/23 19:23

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市多處公共設施場所開放民眾使用操場，台北市議員吳沛憶卻發現，部分操場卻出現禁止輪椅族使用的規定，她質疑違反《身心障礙者權益保障法》，要求市府開放公共設施場所的操場，提供輪椅族使用，避免輪椅族權益受損。

    台北市教育局副局長陳素慧表示，校園不是公共設施，主要功能為教學，沒有違反《身障法》問題，經校方評估教學與開放空間能夠區隔、跑道夠平整才會開放民眾休閒使用，另有些是田徑選手重點栽培學校，使用頻繁所以未開放民眾使用。

    根據《身心障礙者權益保障法》第16條規定，公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利。

    吳沛憶舉例，台北市教育局轄管的天母運動公園田徑場，以保護跑道為由，限制輪椅進入，僅於身障相關賽事前開放選手申請練習，另外，台北市有210所國中、小學內，竟也有39所學校限制輪椅族使用。

    吳沛憶發現，體育局轄管的市立田徑場並未針對輪椅族使用加以設限，按照體育局在體育設施管理上的專業，足以證明保護跑道並非限制輪椅族使用操場的合理理由。

    吳沛憶強調，身障朋友因生理限制，可運動空間已較一般民眾限縮，市府應秉持鼓勵身障朋友運動的精神，擬定公有場所操場統一管理辦法，全面開放輪椅族使用。

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