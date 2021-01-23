為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    學測國文寫作 全中教：疫情下思辨具意義

    大學學測國文寫作測驗，以2篇和冰箱有關的文章出題，全國高級中等學校教育產業工會高中國文評論教師群認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。（全中教提供）

    大學學測國文寫作測驗，以2篇和冰箱有關的文章出題，全國高級中等學校教育產業工會高中國文評論教師群認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。（全中教提供）

    2021/01/23 15:32

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球肆虐，全球近9700萬人染疫，逾207萬人死亡。大學學測國文寫作測驗，以2篇和冰箱有關的文章出題，全國高級中等學校教育產業工會高中國文評論教師群認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

    板橋高中官廷森老師表示，今年的國寫題設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上，甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。

    官廷森老師表示，考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

    北一女中徐千惠老師分析第一題指，閱讀文本結合了美國與台灣的電影題材，加上科學研究的開發願景，以及社會學領域的實驗想像，多元地切合生活素養，提供考生從不同面向思索一個議題，是貼心的引導。

    對於問題一的考點，徐千惠老師表示，測驗基本的檢索訊息能力，是中偏易的難度，學生應該較好發揮；而問題二讓考生思考「經驗機器」對人類的影響，以及自己是否支持這樣的機器上市，今年的問題讓考生無論選哪一種立場都可發揮，相較去年的考題，學生多數傾向「玩物養志」而非「玩物喪志」，是更理想的二元表述題。

    「國語文寫作能力測驗」已邁入第4年，全中教表示，相較於選擇題，占總成績50％的國寫更關鍵，明年起新課綱上路，為了與「混合題型」的簡答、填充做區隔，國寫勢必再調整；加上近兩年國文考科頂標、前標相同，即使選擇題的鑑別度高，也會影響國文整體的鑑別度驟降，因此今年國寫命題走向備受關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學測國文寫作引刪除記憶、冰藏美好主題 共同指向幸福人生
    2021/01/23 15:25

    學測國文寫作引刪除記憶、冰藏美好主題 共同指向幸福人生
    學測數學科被指困難 全中教：比去年難但可接受
    2021/01/23 13:24

    學測數學科被指困難 全中教：比去年難但可接受

    牛年打造投資好體質
    學測數學科估頂標大掉3分 補教師：錯3題仍有機會拿滿級分
    2021/01/23 12:59

    學測數學科估頂標大掉3分 補教師：錯3題仍有機會拿滿級分
    學測數學科近5年最難 高中師估滿級分人數不再暴增
    2021/01/23 12:57

    學測數學科近5年最難 高中師估滿級分人數不再暴增

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    臺北市今日熱門
    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！
    2021/01/17 21:00

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！ 影片

    校產活化變資金 台北大學建國校區今辦拆前最後巡禮
    2021/01/16 16:22

    校產活化變資金 台北大學建國校區今辦拆前最後巡禮

    勉勵黨內年輕世代 蔡英文：盼年輕人拿下半數以上地方黨部主委
    2021/01/16 16:12

    勉勵黨內年輕世代 蔡英文：盼年輕人拿下半數以上地方黨部主委 影片

    農委會公布農糧進出口業者受疫情影響補貼 3千萬用完為止
    2021/01/16 16:40

    農委會公布農糧進出口業者受疫情影響補貼 3千萬用完為止

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播