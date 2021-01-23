學測國文寫作 全中教：疫情下思辨具意義

大學學測國文寫作測驗，以2篇和冰箱有關的文章出題，全國高級中等學校教育產業工會高中國文評論教師群認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。（全中教提供）

2021/01/23 15:32

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球肆虐，全球近9700萬人染疫，逾207萬人死亡。大學學測國文寫作測驗，以2篇和冰箱有關的文章出題，全國高級中等學校教育產業工會高中國文評論教師群認為，在疫情對人類衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

板橋高中官廷森老師表示，今年的國寫題設計新穎，無論是知性題「享受虛擬的幸福人生」或情意題「新冰箱冰藏美好生活」，都扣合在「滿足想望」的議題上，甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。

官廷森老師表示，考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

北一女中徐千惠老師分析第一題指，閱讀文本結合了美國與台灣的電影題材，加上科學研究的開發願景，以及社會學領域的實驗想像，多元地切合生活素養，提供考生從不同面向思索一個議題，是貼心的引導。

對於問題一的考點，徐千惠老師表示，測驗基本的檢索訊息能力，是中偏易的難度，學生應該較好發揮；而問題二讓考生思考「經驗機器」對人類的影響，以及自己是否支持這樣的機器上市，今年的問題讓考生無論選哪一種立場都可發揮，相較去年的考題，學生多數傾向「玩物養志」而非「玩物喪志」，是更理想的二元表述題。

「國語文寫作能力測驗」已邁入第4年，全中教表示，相較於選擇題，占總成績50％的國寫更關鍵，明年起新課綱上路，為了與「混合題型」的簡答、填充做區隔，國寫勢必再調整；加上近兩年國文考科頂標、前標相同，即使選擇題的鑑別度高，也會影響國文整體的鑑別度驟降，因此今年國寫命題走向備受關注。

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