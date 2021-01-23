台灣新憲聯合陣線成立 辜寬敏曝3週前與蔡英文在官邸吃飯

台灣制憲基金會董事長辜寬敏表示，3週前總統蔡英文曾請他在官邸吃飯，席間曾和蔡提及「制憲公投」議題。（記者吳書緯攝）

2021/01/23 15:45

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣制憲基金會今號召上百團體一同舉行「台灣新憲聯合陣線成立大會」，台灣制憲基金會董事長辜寬敏表示，新憲法是台灣最要緊的事情，提及3週前總統蔡英文曾請他在官邸吃飯，席間曾和蔡提及「制憲公投」議題。辜寬敏表示，蔡總統雖未明確表態，但就他的解讀，蔡也不是表示反對，而是身為中華民國的總統，無法明確支持辜的意見。

台灣制憲基金會今在台大校友會館號召上百團體一同參與「台灣新憲聯合陣線成立大會」，希望用實際行動創造台灣新憲法，完成台灣國家正常會的最後一哩路。

不過，辜寬敏領銜提出的「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」兩公投案，去年10月均已被中選會以「不符合重大政策創制」、「主文內容不易理解」等理由駁回。

辜寬敏今天被媒體詢問制憲公投的狀況？辜寬敏表示，現在仍在爭取，因此今日才會開成立大會，全台多數人民認為新憲法是最要緊的事情，今天大家志同道合，「這是台灣尚要緊的代誌」。

媒體追問，有無向蔡英文喊話支持制憲公投？辜寬敏表示，蔡總統對這個問題沒有辦法回答，因為她的政府和總統職位是依據中華民國憲法下所成立，所以蔡沒有辦法很明顯表示，不過辜寬敏說「我相信她跟我們意見一樣」。

辜寬敏提及，蔡總統3週前曾在總統官邸邀請她吃飯，在席間曾向蔡總統提及，但是蔡的反應不是很直接、但是也沒有否認；媒體追問，蔡英文如何回答？辜表示，蔡沒回答，「這就是現在政府的立場啦」。

辜寬敏說，就他的解讀，蔡總統請他吃飯代表「不是反對」，所以請他吃飯，意即「你的主張我是知道」；辜寬敏解讀，但是她是中華民國的總統，所以沒辦法很明顯說支持辜寬敏的意見，支持多數台灣人的意見，還沒辦法，但這是時間的問題。

媒體又問，美國新政府如何對台灣制憲支持？辜寬敏認為，美國政府現在新政府成立，亞洲的問題要解決，台灣的國際地位確定，亞洲的問題才有辦法解決，「確定什麼呢」，就是台灣回到聯合國，所以亞洲才可以安定，不然若是台灣變成中國的一部分，日本要怎麼辦、韓國怎麼辦？亞洲這些國家怎麼辦？

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