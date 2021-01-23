武漢封城1週年感想？ 陳時中想到肩負國門第一線的桃醫

今天是中國宣布武漢市因疫情須封城的一週年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）被問及關於武漢封城一週年的感想。（指揮中心提供）

2021/01/23 15:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕今天是中國宣布武漢市因疫情須封城的一週年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問及關於武漢封城一週年的感想，陳時中坦言由於還在抗疫的高張力中，對「武漢」本身封城沒感想，但記得去年年初他在武漢宣布封城後不久到桃醫巡視時，恰好在外面的發燒篩檢站遇到2名從武漢返國的青年，「桃醫是很多人搭機返國選擇的篩檢點，因為距離近，現在有院內群聚，讓我想到過了一年，病毒還是那麼頑強。」

被問及武漢封城一週年感想，陳時中、指揮中心成員莊人祥、羅一鈞、周志浩都異口同聲說對武漢這座城市封城沒有什麼特別的感受。陳時中表示目前還在抗疫階段，處在高張力的環境中，所以不太會有感受，但他記得封城第2天一早，他赴桃園醫院視察，遇到2名從武漢返國的年輕人於桃醫的發燒篩檢站接受篩檢，他上前詢問，才知這兩名年輕人是突破封鎖令返台，但由於擔心染疫，一下飛機就奔赴離機場最近的桃園醫院檢查，他說那時對該病毒、疫情等地瞭解還不足，整體的邊境管制也是鬆散的，但經過一年，台灣邊境管智與醫院篩檢SOP都在進化，他也想到當時身負國門第一線採檢的桃醫，現在發生群聚事件，強調病毒這麼頑強，雖然台灣抗疫措施一直轉變，但病毒也在突變，強調要更有耐心來齊心抗疫。

羅一鈞說，只想到當時半夜看到封城消息，就很擔憂疫情，經過一年後，對病毒的了解比當初多很多，在防疫上更有信心。周志浩則說，如果媒體沒有提，已經忘記這件事情，他說面對病毒要更謹慎，就是要打贏這場仗。莊人祥表示，對武漢封城沒有感受，但是學到很多。

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