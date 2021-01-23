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    首頁　>　臺北市

    確診大女兒足跡曝光！ 1/19或20曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜

    中央流行疫情指揮中心今天公布一確診病患（案882）、案881的大女兒，曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜，指揮中心指揮官陳時中提醒，若期間有到過這市場的民眾，在2月3日之前別鬆懈，應持續自主健康管理。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今天公布一確診病患（案882）、案881的大女兒，曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜，指揮中心指揮官陳時中提醒，若期間有到過這市場的民眾，在2月3日之前別鬆懈，應持續自主健康管理。（指揮中心提供）

    2021/01/23 15:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕部立桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染事件，中央流行疫情指揮中心今天公布一確診病患（案882）、案881的大女兒，曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜，指揮中心指揮官陳時中提醒，若期間有到過這市場的民眾，在2月3日之前別鬆懈，應持續自主健康管理。

    指揮中心今天公布案882公共場所活動史，初步疫調指出在本月19日或20日曾到桃園市桃園區仲平黃昏市場買菜，地址為桃園市桃園區中州街98-86號。

    陳時中說，詳細的時間仍需再疫調，但呼籲19日到20日期間有到過仲平黃昏市場的民眾，馬上開始自主健康管理，戴上口罩、不到人潮擁擠的地方，到下月3日之前不要鬆懈。

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    中央流行疫情指揮中心今天公布一確診病患（案882）、案881的大女兒，曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜，指揮中心指揮官陳時中提醒，若期間有到過這市場的民眾，在2月3日之前別鬆懈，應持續自主健康管理。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今天公布一確診病患（案882）、案881的大女兒，曾到桃園「仲平黃昏市場」買菜，指揮中心指揮官陳時中提醒，若期間有到過這市場的民眾，在2月3日之前別鬆懈，應持續自主健康管理。（指揮中心提供）

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