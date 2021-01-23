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    籲中央公布確診個案高密度足跡區域 柯P：醫院員工病患應擴大採檢

    台北市長柯文哲在臉書上呼籲中央流行疫情指揮中心公布確診個案高密度足跡區域。（取自柯文哲臉書）

    台北市長柯文哲在臉書上呼籲中央流行疫情指揮中心公布確診個案高密度足跡區域。（取自柯文哲臉書）

    2021/01/23 14:43

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情延燒，台北市長柯文哲在臉書上呼籲中央流行疫情指揮中心公布確診個案高密度足跡區域，柯文哲認為變種病毒活性強，傳染速度快，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，他建議對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，並擴大居家檢疫。

    柯文哲下午在臉書發文表示，昨天案852護理師照顧過的9旬老翁（案881），及老翁的6旬大女兒（案882）相繼確診，老先生原本一採陰，後來因為牙痛，到長庚醫院就醫二檢後才確診，後續疫調匡列老翁的女兒，也確定遭感染，感染與檢測時間太近，還在潛伏期間，便會發生偽陰性反應，如今部桃院內感染已經向外擴散，連續出現好幾位一採陰，二採確診的狀況，顯示這是個嚴重問題。

    柯文哲認為，變種病毒活性強，傳染速度快，已產生社區感染，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，應先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

    柯文哲也呼籲，對桃園醫院確診感染者，指揮中心應公布確診個案高密度足跡區域，也就是過去「只要認為疫情在掌握中，就不予公布足跡」的做法應要調整，與其花費心力劃出一條未必真正準確的感染途徑，不如給國人更直接、透明的資訊，讓民眾和該區域的醫療院所提高警覺，會是現階段更適宜且有效率的方式。

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