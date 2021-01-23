柯文哲表態角逐2024大位 呂秀蓮：敲響第一個鐘聲值得注意

民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

2021/01/23 14:39

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲日前表態角逐2024總統大選，並以民調是否超過20%作為判斷依據，民進黨前副總統呂秀蓮下午應邀出席台灣民眾黨國家治理學院國政班結業式時表示，柯文哲有這樣的雄心抱負，大家給他一個鼓掌，「後小英時代，台灣由誰來領導，柯主席敲響第一個鐘聲，值得大家來注意。」

民眾黨活動今邀請呂秀蓮演講「台灣前途走向」，黨主席柯文哲也出席致詞，並在呂秀蓮抵達時，親自到一樓迎接，共同步入會場。對於呂秀蓮過去曾批評柯文哲是「落跑醫師」，還說過要爆柯的料等，柯文哲說，對他有意見的人多的是，呂秀蓮也不是最多的，之後什麼事都可以合作，「我每天被你們這樣監視，還有什麼料可以爆？」

呂秀蓮指出，柯文哲前幾天宣布，2年後民調超過20%就要參選總統，有這樣的雄心抱負，大家要給他一個鼓掌。

呂秀蓮認為，柯文哲的宣布是給有政治意識的國人同胞一個提醒，任何一位總統，有登山也有下山的時候，蔡總統的任期會漸漸減少，開始要想「後小英時代，台灣由誰來領導」，柯文哲敲響第一個鐘聲，值得大家來注意，也因此要替柯文哲認真了解，從今起到下任總統誕生會有什麼問題，內政、外交是否有各種衝擊。

民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

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