為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲表態角逐2024大位 呂秀蓮：敲響第一個鐘聲值得注意

    民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

    2021/01/23 14:39

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲日前表態角逐2024總統大選，並以民調是否超過20%作為判斷依據，民進黨前副總統呂秀蓮下午應邀出席台灣民眾黨國家治理學院國政班結業式時表示，柯文哲有這樣的雄心抱負，大家給他一個鼓掌，「後小英時代，台灣由誰來領導，柯主席敲響第一個鐘聲，值得大家來注意。」

    民眾黨活動今邀請呂秀蓮演講「台灣前途走向」，黨主席柯文哲也出席致詞，並在呂秀蓮抵達時，親自到一樓迎接，共同步入會場。對於呂秀蓮過去曾批評柯文哲是「落跑醫師」，還說過要爆柯的料等，柯文哲說，對他有意見的人多的是，呂秀蓮也不是最多的，之後什麼事都可以合作，「我每天被你們這樣監視，還有什麼料可以爆？」

    呂秀蓮指出，柯文哲前幾天宣布，2年後民調超過20%就要參選總統，有這樣的雄心抱負，大家要給他一個鼓掌。

    呂秀蓮認為，柯文哲的宣布是給有政治意識的國人同胞一個提醒，任何一位總統，有登山也有下山的時候，蔡總統的任期會漸漸減少，開始要想「後小英時代，台灣由誰來領導」，柯文哲敲響第一個鐘聲，值得大家來注意，也因此要替柯文哲認真了解，從今起到下任總統誕生會有什麼問題，內政、外交是否有各種衝擊。

    民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨國家治理學院國政班今（23）日舉行第一屆第十期暨結業式，黨主席柯文哲出席主持，會中並邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演說。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    參選2024年大位？ 柯文哲：選前民調是否超過20％是參考依據
    2021/01/20 15:19

    參選2024年大位？ 柯文哲：選前民調是否超過20％是參考依據
    支持度超過2成就選總統？ 柯文哲：今天不是討論的時候
    2021/01/20 14:13

    支持度超過2成就選總統？ 柯文哲：今天不是討論的時候

    牛年打造投資好體質
    日媒專訪柯文哲：想選2024總統、2條件接受日食進口
    2021/01/20 08:22

    日媒專訪柯文哲：想選2024總統、2條件接受日食進口
    黃信介廣場卡關 黃煌雄︰蔡英文、蘇貞昌應帶頭協助
    2020/11/30 14:39

    黃信介廣場卡關 黃煌雄︰蔡英文、蘇貞昌應帶頭協助

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    臺北市今日熱門
    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！
    2021/01/17 21:00

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！ 影片

    校產活化變資金 台北大學建國校區今辦拆前最後巡禮
    2021/01/16 16:22

    校產活化變資金 台北大學建國校區今辦拆前最後巡禮

    礁溪溫泉公園經營權仲裁案輸了 宜縣府興訟二審仍敗訴
    2021/01/16 16:00

    礁溪溫泉公園經營權仲裁案輸了 宜縣府興訟二審仍敗訴

    勉勵黨內年輕世代 蔡英文：盼年輕人拿下半數以上地方黨部主委
    2021/01/16 16:12

    勉勵黨內年輕世代 蔡英文：盼年輕人拿下半數以上地方黨部主委 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播